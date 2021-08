Só no FI: Com times sem expressão, saiba detalhes do início da Segunda Divisão do Paraná

Curitiba, PR, 28 (AFI) – O Campeonato Paranaense da Segunda Divisão, equivalente a A2 em São Paulo foi iniciada neste final de semana com todos os cinco jogos tendo sido disputados neste sábado, com quatro empates e apenas o Apucarana Sports tendo conquistado a vitória.

Neste ano as novidades são PSTC e União, que foram rebaixados na temporada passada e Verê e Iguaçu, que conquistaram o acesso na Terceira Divisão.

Com menos de dois meses de duração, o Campeonato Paranaense da Segunda Divisão tem a presença de dez times sem qualquer tradição, o que acaba desvalorizando a competição e desmotivando maiores investimentos.

JOGO DE SEIS GOLS EM CORNÉLIO PROCÓPIO

No jogo mais movimentado, PSTC e Andraus Brasil empataram em 3 a 3 em Cornélio Procópio. Diego Dall’arco, Gabriel e Igor Bosel fizeram os gols do PSTC, enquanto que Dante (contra), Toni e Pitio anotaram os gols do time visitante.

REGULAMENTO DA SEGUNDA DIVISÃO DO PARANÁ

A segunda divisão do Paraná está sendo disputada por dez equipes que se enfrentam em turno único, com os quatro primeiros colocados se classificando para dois “mata-mata”, onde os vencedores garantirão o acesso para a primeira divisão em 2022, além de irem para a decisão do título da competição.

Os dois últimos, da primeira fase, serão rebaixados para a terceira e última divisão do Paraná.

Campeonato Paranaense – 2ª Divisão

Primeira Rodada

Sábado – 28/08/2021

PSTC 3 x 3 Andraus Brasil

Apucarana Sports 2 x 1 Nacional

Prudentópolis 2 x 2 Iguaçu

Araucária 1 x 1 Independente São Joseense

União 1 x 1 Verê

Próxima Rodada – 01/09/2021

Quarta-Feira – 15:30 horas – Segunda Rodada

Apucarana x Andraus Brasil

Verê x PSTC

Iguaçu x União

Nacional x Independente São Joseense

Prudentópolis x Araucária