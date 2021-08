Só no FI: Definidos classificados e rebaixados no Módulo II de Minas Gerais

Belo Horizonte, MG, 28 (AFI) – O Campeonato Mineiro do Módulo II, equivalente a A2 em São Paulo, teve neste sábado o encerramento de sua primeira fase com a confirmação das classificações de Nacional de Muriaé, Vila Nova de Nova Lima, Democrata de Governador Valadares e Tupynambas de Juiz de Fora para o quadrangular decisivo, quando serão conhecidos os dois times que estarão na elite do futebol de Minas Gerais em 2022.

A classificação dos quatro times para a fase decisiva já tinha sido definida antecipadamente e, neste sábado, a última rodada serviu para definir os dois times rebaixados: Serranense, de Nova Serrana,e Aymores, de Ubá, que em 2022 estarão naSegunda Divisão, equivalente a A3 em São Paulo.

DEMOCRATA DE SETE LAGOAS SE SALVA NO SALDO DE GOLS

O Democrata de Sete Lagoas, se salvou no saldo de gols após empatar em 1 a 1 com o Democrata de Governador Valadares, em seu campo.

Democrata e Aymores terminaram com o mesmo número de pontos ganhos (11) e de vitórias (2), mas não foi rebaixado em razão do saldo de gols: Democrata (-3) e Aymores (-6).

Segundo a Rádio Play Hits de Juiz de Fora (AM 910), no intervalo do jogo, quando o time perdia por 1 a 0, dirigentes do Democrata de Sete Lagoas chegaram a agredir alguns jogadores alegando que estavam fazendo “corpo mole”.

TABELA DO QUADRANGULAR SERÁ DIVULGADA NA SEGUNDA-FEIRA

Nesta segunda-feira, a Federação Mineira divulgará a tabela do quadrangular decisivo, onde Villa Nova, Nacional, Democrata de Governador Valadares e Tupynambas jogarão em turno e returno, com os dois primeiros conquistando o acesso.

Módulo II – Mineiro – 11ª Rodada

Sábado – 28/08/2021

Ipatinga 0 x 2 Betim

Villa Nova 1 x 1 Tupynambas

Guarani 2 x 1 Tupi

Democrata de Sete Lagoas 1 x 1 Democrata de Governador Valadares

Aymores 1 x 0 União Luziense

Nacional 4 x 1 Serranense

Classificação – Campeonato Mineiro – Módulo II

1º) Nacional – 23 pontos ganhos

2º) Villa Nova – 22 pontos ganhos

3º) Democrata de Governador Valadares – 19 pontos ganhos

4º) Tupynamabas – 19 pontos ganhos

5º) Betim – 17 pontos ganhos

6º) Guarani – 13 pontos

7º) União Luziense – 12 pontos ganhos

8º) Ipatinga – 12 pontos ganhos

9º) Tupi – 11 pontos ganhos

10º) Democrata de Sete Lagoas – 11 pontos ganhos

11 º) Aymorés –11 pontos ganhos

12º) Serranense – 7 pontos ganhos