Só no FI: Federação Mineira divulga tabela do quadrangular decisivo do Módulo II

[ad_1]



Belo Horizonte, MG, 30 (AFI) – A Federação Mineira de Futebol divulgou na tarde desta segunda-feira a tabela do quadrangular decisivo do Módulo II de Minas Gerais, equivalente a A2 em São Paulo, quando serão conhecidos os dois times que conquistarão o acesso para a elite do futebol de Minas Gerais em 2022.

Neste quadrangular, Nacional de Muriaé, Villa Nova de Nova Lima, Democrata de Governador Valadares e Tupynambas de Juiz de Fora se enfrentarão em jogos de turno e returno com os dois primeiros conquistando o acesso.

AYMORES E SERRANENSE, OS REBAIXADOSO Campeonato Mineiro do Módulo II começou no dia três de julho com a presença de doze equipes, que jogaram a primeira fase em turno único, com os quatro primeiros se classificando para a fase final e os dois últimos, Aymores e Serranense, sendo rebaixados para a Segunda Divisão. PRIMEIRA RODADA COM JOGOS NO SÁBADO E NA SEGUNDA-FEIRAO primeiro jogo da fase decisiva acontecerá no sábado, quando o Tupynambas receberá o Nacional, em Juiz de Fora. Na segunda-feira seguinte, a primeira rodada será completada com o Democrata recebendo o Villa Nova, em Governador Valadares.

Campeonato Mineiro – Módulo IIQuadrangular Decisivo

1ª Rodada

04/09 – 18:00 hs – Tupynambas x Nacional06/09 – 20:30 hs – Democrata x Villa Nova

2ª Rodada

11/09 – 15:00 hs – Nacional x Democrata

11/09 – 16:00 hs – Villa Nova x Tupynambas

3ª Rodada

15/09 – 20:00 hs – Nacional x Villa Nova

15/09 – 20:00 hs – Tupynambas x Democrata

4ª Rodada1

9/09 – 16:00 hs – Villa Nova x Nacional19/09 – 18:00 hs – Tupynambas x Villa Nova

5ª Rodada

25/09 – 18:00 hs – Tupynambas x Villa Nova

27/09 – 20:30 hs – Democrata x Nacional

6ª Rodada

02/10 – 15:00 hs – Nacional x Tupynambas

02/10 – 15:00 hs – Villa Nova x Democrata