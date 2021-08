Só no FI: Já com público nos estádios, ex-jogador famoso promove confusão no Módulo II de MG

Belo Horizonte, MG, 16 (AFI) – O Campeonato Mineiro do Módulo II, equivalente a A2 em São Paulo, foi movimentado na noite desta segunda-feira com dois jogos e muita confusão após a partida entre Democrata 1 x 0 Guarani, em Sete Lagoas. No outro jogo, o Democrata venceu em Governador Valadares e entrou no G4.

O Portal Futebol Interior é o único veículo de comunicação esportiva que acompanha detalhes de cada rodada desta competição, com informações exclusivas.

VILLA NOVA E NACIONAL QUASE CLASSIFICADOS

Faltando duas rodadas para o final da fase classificatória, o líder Villa Nova está virtualmente classificado, assim como o Nacional de Muriaé, ficando as outras duas vagas disputadas por Tupynanmbas, Democrata de Governador Valadares e Betim, com chances apenas matemáticas para Ipatinga, Tupi e União Luziense.

DEMOCRATA VENCE E ROBERTO GAÚCHO PROMOVE GRANDE CONFUSÃO APÓS PARTIDA

Na “Arena do Jacaré”, em Sete Lagoas, já com a presença do torcedor no estádio, o Democrata conquistou uma vitória importante em cima do Guarani por 1 a 0, em confronto direto contra o rebaixamento.

O gol surgiu somente aos 47 minutos do segundo tempo, com o veteraníssimo zagueiro Carciano, de 40 anos, escorando um cruzamento de Diego Palhinha.

O resultado deixou o Democrata longe da zona de rebaixamento, chegando aos dez pontos ganhos, mesmo número que o Guarani, que tem uma vitória a mais (3 x 2).

CONFIRA O VÍDEO DO CONFLITO

CONFLITO GENERALIZADO DEPOIS DO JOGO

Após o final da partida, houve um conflito generalizado dentro do gramado, com briga envolvendo jogadores e comissão técnica das duas equipes.

Segundo a Rádio Eldorado de Sete Lagoas (AM 1300), toda a confusão teve origem em atitudes do treinador do Guarani, Roberto Gaúcho (ex-jogador do Cruzeiro-MG, Vasco, Grêmio-RS e Guarani).

“Roberto Gaúcho é a escória do jogo. Ele tinha que sair algemado do estádio. Ele foi quem causou toda a confusão, incentivando os jogadores a promoverem essa briga”, disseram os comentaristas da Rádio Eldorado.

Roberto Gaúcho, atualmente com 53 anos, é o treinador do Guarani e seu filho, Roberto Junio, o meia ponta de lança do time.

DEMOCRATA VENCE EM VALADARES E ENTRA NO G4

Em Governador Valadares, no estádio “Mamundão”, no último jogo da rodada, Democrata e Tupi fizeram uma partida de alta intensidade e muitas emoções com o Democrata vencendo por 3 a 1.

No primeiro tempo, Pedrinho (pênalti) e Adriano fizeram os gols do Democrata, com Yan marcando para o Tupi. Na etapa complementar, o zagueiro Rafael Caldeira (ex-Santos e Guarani) fez o terceiro gol do Democrata, sacramentando o placar.

Com a vitória, o Democrata chegou aos 15 pontos ganhos e entrou na zona de classificação, deixando o Tupi, com onze pontos, apenas com chances remotas e ainda com a obrigação de lutar contra o rebaixamento.

Assim como no jogo de Sete Lagoas, em Governador Valadares já teve público, com 342 pagantes no estádio.

CONFIRA O REGULAMENTO DO MÓDULO II

Nesta primeira fase do Módulo II, os doze times se enfrentam em turno único, com os quatro primeiros se classificando para as semifinais.

Nas Semifinais, as quatro equipes classificadas jogam em turno e returno, com os dois primeiros conquistando o acesso para o Módulo I de Minas Gerais de 2022.

Os dois últimos colocados da primeira fase serão rebaixados para a Segunda Divisão (equivalente a A3 em São Paulo). Caso a competição terminasse nessa rodada, Serranense e Aymores seriam os rebaixados.

Módulo II – Mineiro – 9ª Rodada

Sábado – 14/08/2021

Betim 1 x 1 Villa Nova

União Luziense 1 x 1 Nacional

Domingo – 15/08/2021

Tupynambas 0 x 0 Aymores

Ipatinga 3 x 0 Serranense

Segunda Feira – 14/08/2021

Democrata de Sete Lagoas 1 x 1 Guarani

Democrata de Governador Valadares 3 x 1 Tupi

Classificação – Campeonato Mineiro – Módulo II

1º) Villa Nova – 18 pontos ganhos

2º) Nacional – 17 pontos ganhos

3º) Tupynamabas – 15 pontos ganhos

4º) Democrata de Governador Valadares – 15 pontos ganhos

5º) Betim – 14 pontos ganhos

6º) União Luziense Tupi – 11 pontos ganhos

7º) Tupi – 11 pontos ganhos

8º) Ipatinga – 11 pontos ganhos

9º) Guarani – 10 pontos ganhos

10º) Democrata de Sete Lagoas – 10 pontos ganhos

11º) Serranense – 7 pontos ganhos

12 º) Aymorés – 5 pontos ganhos

Próxima Rodada – 10ª Rodada

Sábado – 21/08/2021

15:00 hs – Tupynambas x Democrata de Sete Lagoas

15:00 hs –Betim x Nacional

15:00 hs – União Luziense x Ipatinga

16:00 hs – Serranense x Aymores

Domingo – 22/08/2021

11:00 hs – Tupi x Villa Nova

Segunda-Feira – 23/08/2021

20:30 hs – Democrata de Governador Valadares x Guarani