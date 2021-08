Só no FI: Noite de segunda-feira define quarto classificado para fase decisiva do Módulo II de MG

Belo Horizonte, MG, 23 (AFI) – O Campeonato Mineiro do Módulo II, equivalente a A2 em São Paulo, mesmo tendo uma rodada para o encerramento da primeira fase, já tem os quatro times que irão disputar o acesso através de um quadrangular decisivo: Villa Nova, Nacional, Tupynambas e Democrata de Governador Valadares.

DEMOCRATA VENCE, CONVENCE E SE CLASSIFICA

A vaga do Democrata foi conquistada na noite desta segunda-feira, em Governador Valadares, na vitória de 2 a 0 sobre o Guarani de Divinópolis, gols marcados por Matheus Firmino, de falta, e Nael, que veio do futebol cearense e fez sua estreia.

Com a vitória, o Democrata chegou aos 18 pontos ganhos, abrindo quatro pontos do Betim, que é o quinto colocado.

Assim, a briga na última rodada ficará apenas contra o rebaixamento: Guarani, Democrata de Sete Lagoas, Aymores e Serranense lutam para permanecer na divisão.

CONFIRA O REGULAMENTO DO MÓDULO II

Na primeira fase do Módulo II, os doze times estão se enfrentando em turno único, com os quatro primeiros se classificando para as semifinais.

Assim, Villa Nova, Nacional, Democrata de Governador Valadares e Tupynambas estarão jogando, em turno e returno, com os dois primeiros conquistando o acesso para o Módulo I de Minas Gerais de 2022.

Os dois últimos colocados na primeira fase serão rebaixados para a Segunda Divisão (equivalente a A3 em São Paulo) e, se a competição terminasse nesta décima rodada, os rebaixados seriam Aymores e Serranense.

Módulo II – Mineiro – 10ª Rodada

Sábado – 21/08/2021

Tupynambas 1 x 0 Democrata de Sete Lagoas

Betim 0 x 2 Nacional

União Luziense 1 x 1 Ipatinga

Serranense 0 x 2 Aymores

Domingo – 22/08/2021

Tupi 1 x 2 Villa Nova

Segunda-Feira – 23/08/2021

Democrata de Governador Valadares 2 x 0 Guarani

Classificação – Campeonato Mineiro – Módulo II

1º) Villa Nova – 21 pontos ganhos

2º) Nacional – 20 pontos ganhos

3º) Democrata de Governador Valadares – 18 pontos ganhos

4º) Tupynamabas – 18 pontos ganhos

5º) Betim – 14 pontos ganhos

6º) União Luziense – 12 pontos ganhos

7º) Ipatinga – 12 pontos ganhos

8º) Tupi – 11 pontos ganhos

9º) Guarani – 10 pontos ganhos

10º) Democrata de Sete Lagoas – 10 pontos ganhos

11 º) Aymorés – 8 pontos ganhos

12º) Serranense – 7 pontos ganhos

Próxima Rodada – 11ª Rodada

Sábado – 28/08/2021 – 15:00 hs

Villa Nova x Tupynambas

Guarani x Tupi

Ipatinga x Betim

Democrata de Sete Lagoas x Democrata de Governador Valadares

Aymores x União Luziense

Nacional x Serranense