Só no FI: Resultados desta quinta-feira favorecem líderes na Série B de Santa Catarina

Florianópolis, SC, 12 (AFI) – O Campeonato Catarinense da Série B, equivalente a A2 em São Paulo, teve dois jogos nesta quinta-feira e que complementaram a décima rodada, que marcou o início do returno da competição.

Os resultados desta quinta-feira beneficiaram Camboriú, Barra e Nação, sinalizando que somente estes times brigarão pelo acesso, sendo que a presença do Camboriú na elite do futebol catarinense já é praticamente certa.

CARLOS RENAUX PERDE EM CASA

A surpresa maior foi a derrota do Carlos Renaux, em Brusque, por 3 a 2 para o Tubarão. O Carlos Renaux vinha na busca pelas primeiras colocações e, agora, fica distante das duas vagas do acesso.

JOGO IGUAL A TEMPERATURA EM LAGES

No outro jogo, em Lages, sob uma temperatura baixa e muito vento, a Inter apenas empatou em 0 a 0 com o Guarani de Palhoça, resultado que mantém os dois times apenas no meio da tabela.

Rafael Piccinin é o treinador do Guarani de Palhoça

REGULAMENTO – DOIS TIMES CONQUISTARÃO O ACESSO

O Campeonato Catarinense da Série B está sendo disputado por dez clubes em sistema de pontos corridos, em turno e returno, com os dois primeiros conquistando o acesso para a Série A de 2022, entrando nos lugares dos rebaixados Criciúma e Metropolitano.

Os dois primeiros times classificados conquistarão o acesso para a primeira divisão catarinense de 2022, com os dois últimos sendo rebaixados para a Série C.

CONFIRA OS RESULTADOS DA 10ª RODADA:

Quarta-Feira – 11/08/2021

Nação 3 x 2 Atlético Catarinense

Fluminense 0 x 3 Camboriú

Caçador 0 x 1 Barra

Quarta-Feira – 12/08/2021

Carlos Renaux 2 x 3 Tubarão

Inter de Lages 0 x 0 Guarani

CLASSIFICAÇÃO – CAMPEONATO CATARINENSE – SÉRIE B

1º) Camboriú – 28 pontos ganhos

2º) Barra – 22 pontos ganhos

3º) Nação – 20 pontos ganhos

4º) Guarani – 13 pontos ganhos

5º) Carlos Renaux – 12 pontos ganhos

6º) Inter de Lages – 12 pontos ganhos

7º) Tubarão – 11 pontos ganhos

8º) Caçador e Atlético Catarinense – 7 pontos ganhos

10º) Fluminense – 3 pontos ganhos

CONFIRA OS JOGOS DA PRÓXIMA RODADA:

Sábado – 14/08/2021

15:30 hs – Camboriú x Caçador

Domingo – 15/08/2021

11:00 hs – Atlético Catarinense x Carlos Renaux

15:00 hs – Guarani x Nação

15:00 hs – Tubarão x Fluminense

15:00 hs – Barra x Inter de Lages