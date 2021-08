Só no FI: Returno inicia com líderes vencendo na Série B de Santa Catarina

Florianópolis, SC, 11 (AFI) – O Campeonato Catarinense Série B, equivalente a A2 em São Paulo, teve três jogos nesta quarta-feira, ficando duas partidas para quinta-feira, no complemento da décima rodada, que marca o início do returno da competição.

O Camboriú continua “sobrando” no campeonato, chegando aos 28 pontos ganhos, com nove vitórias em dez jogos. Barra, com 22 pontos e Nação, com 20, brigam pela segunda vaga do acesso.

CAMBORIÚ VOLTA A GOLEAR

Nos jogos desta quarta-feira, o Camboriú mostrou seu favoritismo e goleou o Fluminense por 3 a 0, mesmo jogando na Arena Joinville. Thiago Moura, Matheus Olavo e Marcus Índio fizeram os gols do Camboriú.

Único time a não vencer e com apenas três pontos ganhos, o Fluminense dificilmente escapará do rebaixamento para a Série C.

Os outros dois times que também estão na briga pelo acesso, venceram.

LATERAL JACKSON MARCA TRÊS GOLS EM CIMA DE TIME DE EX-CRAQUE ARILSON

Jogando em Canoinhas, o Nação venceu o Atlético Catarinense por 3 a 2, com o lateral Jackson tendo feito os três gols. Alex Bruno e o veterano Thiago Silvy fizeram os gols do Atlético Catarinense que tem o ex-craque do Grêmio e Palmeiras, Arilson Costa, como seu treinador.

Com apenas nove pontos ganhos e tendo conquistado o acesso na temporada passada, o Atlético Catarinense é o penúltimo colocado e sua briga será contra o rebaixamento.

BARRA TAMBÉM INVICTO E NA BRIGA PELO ACESSO

Completando os jogos desta quarta-feira, na cidade de Caçador, o Caçador perdeu para o vice-líder e invicto Barra por 1 a 0, gol marcado por Diego Ceará.

A vitória deixa o Barra com 22 pontos ganhos, sem ter nenhuma derrota em dez jogos. Já o Caçador também terá a missão de brigar para não ser um dos rebaixados, estando com apenas sete pontos e apenas uma vitória em toda a competição.

DOIS JOGOS NA QUARTA-FEIRA

Na tarde desta quarta-feira, a rodada será finalizada com dois jogos.

Em Lages, a Inter receberá o Guarani de Palhoça e em Brusque, o Carlos Renaux enfrentará o Tubarão.

REGULAMENTO – DOIS TIMES CONQUISTARÃO O ACESSO

O Campeonato Catarinense da Série B está sendo disputado por dez clubes em sistema de pontos corridos, em turno e returno, com os dois primeiros conquistando o acesso para a Série A de 2022, entrando nos lugares dos rebaixados Criciúma e Metropolitano.

Os dois primeiros times classificados conquistarão o acesso para a primeira divisão catarinense de 2022, com os dois últimos sendo rebaixados para a Série C.

CONFIRA OS RESULTADOS

CAMPEONATO CATARINENSE – SÉRIE B

10ª Rodada

Quarta-Feira – 11/08/2021

Nação 3 x 2 Atlético Catarinense

Fluminense 0 x 3 Camboriú

Caçador 0 x 1 Barra

Quarta-Feira – 12/08/2021

15:00 hs – Carlos Renaux x Tubarão

15:00 hs – Inter de Lages x Guarani

CLASSIFICAÇÃO – CAMPEONATO CATARINENSE – SÉRIE B

1º) Camboriú – 28 pontos ganhos

2º) Barra – 22 pontos ganhos

3º) Nação – 20 pontos ganhos

4º) Carlos Renaux – 12 pontos ganhos

5º) Guarani – 12 pontos ganhos

6º) Inter de Lages – 11 pontos ganhos

7º) Tubarão – 8 pontos ganhos

8º) Caçador e Atlético Catarinense – 7 pontos ganhos

10º) Fluminense – 3 pontos ganhos

Próxima Rodada – 11ª Rodada

Sábado – 14/08/2021

15:30 hs – Camboriú x Caçador

Domingo – 15/08/2021

11:00 hs – Atlético Catarinense x Carlos Renaux

15:00 hs – Guarani x Nação

15:00 hs – Tubarão x Fluminense

15:00 hs – Barra x Inter de Lages