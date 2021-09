Só no FI: Saiba como está o confuso Campeonato Gaúcho A2

Porto Alegre, RS, 31 (AFI) – O Campeonato Gaúcho A2 teve nesta terça-feira o encerramento da quinta rodada tendo como destaques o Veranópolis, que lidera o Grupo “A” com 13 pontos ganhos e o Avenida, líder do Grupo “B” com o mesmo número de pontos.

Veranópolis e Avenida também estão invictos, assim como Cruzeiro e Guarani de Bagé.

FEDERAÇÃO GAÚCHO ESTÁ CONFUSA E DESORGANIZADA

Apesar de ter um futebol forte, hoje a Federação Gaúcha de Futebol é uma das mais confusas do Brasil e as equipes do interior têm sofrido com essa falta de gestão.

O Gaúcho da A2 está sendo marcado por uma tabela confusa, com jogos todos os dias da semana e em horários estranhos, como às onze horas de dias da semana, como ocorreu nesta terça-feira na vitória do Avenida por 3 a 1 em cima do Guarani de Venâncio Aires, na cidade de Santa Cruz do Sul.

A FGF está tão desorganizada, que o Campeonato da Segunda Divisão (última divisão estadual) já foi encerrado em julho, com os acessos de Santa Cruz e Gaúcho, sem que a A2 sequer tivesse sido iniciada.

Cristian Souza é o treinador do Veranópolis

REGULAMENTO DO CAMPEONATO GAÚCHO A2 COM DOIS ACESSOS E DOIS REBAIXADOS

O Campeonato Gaúcho A2 começou no dia 14 de agosto com a presença de 16 equipes, divididas em dois grupos de oito times que jogam entre si, dentro do grupo, em turno e returno.

Ao final desta primeira fase, os quatro primeiros de cada grupo se classificam para dois “mata-mata” que apontarão as duas equipes que conquistarão o acesso para a elite gaúcha de 2021, bem como o último colocado de cada grupo será automaticamente rebaixado para a Segunda Divisão.

VEJA QUAIS SERIAM OS CLASSIFICADOS DE CADA GRUPO

Hoje, os quatro primeiros colocados do Grupo “A” são Veranópolis (13 pontos ganhos), Cruzeiro (nove pontos), Glória de Vacaria (sete pontos) e Brasil de Farroupilha (seis pontos).

No Grupo “B” os quatro primeiros colocados são Avenida (13 pontos ganhos), Guarany de Bagé (onze pontos), Lajeadense (dez pontos) e São Paulo (nove pontos ganhos).

TRÊS TIMES NÃO VENCERAM NENHUM JOGO

No oposto da tabela estão Passo Fundo, lanterna do Grupo “A” com apenas três pontos, e São Gabriel, lanterna do “B” com cinco derrotas em cinco jogos. Essas duas equipes, e mais o Guarani de Venâncio Aires, são as que não tem nenhuma vitória em toda a competição.

CAMPEONATO GAÚCHO A2

Quinta Rodada

Cruzeiro 2 x 1 Igrejinha

União Frederiquense 1 x 1 Brasil de Farroupilha

Veranópolis 2 x 0 Glória

Passo Fundo 0 x 0 Tupi

São Paulo 1 x 0 Inter de Santa Maria

Bagé 1 x 0 São Gabriel

Lajeadense 1 x 3 Guarany de Bagé

Avenida 3 x 1 Guarani de Venâncio Aires

Próxima Rodada – Sexta Rodada

Quarta-Feira – 01/09/2021

Igrejinha x União Frederiquense

Quinta-Feira – 02/09/2021

Glória x Cruzeiro

Brasil x Tupi

Veranópolis x Passo Fundo

Guarany de Bagé x São Paulo

Inter de Santa Maria x Bagé

Sexta-Feira – 03/09/2021

Lajeadense x Avenida

São Gabriel x Guarani de Venâncio Aires