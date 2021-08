Só no FI: Villa Nova goleia e mantém liderança no Módulo II de Minas Gerais

Belo Horizonte, MG, 11 (AFI) – O Campeonato Mineiro do Módulo II, equivalente a A2 em São Paulo, teve sua oitava rodada disputada nesta quarta-feira. Faltando apenas três rodadas para o término da primeira fase, o Villa Nova parece estar garantido para a próxima fase, tendo vencido outra partida.

Nacional e Betim, que também estão nas primeiras colocações, venceram, mas o Tupynambas, que dividia a liderança, perdeu o clássico local para o Tupi. Apesar da derrota, o Tupynambas mantém-se entre os quatro primeiros colocados.

Alguns jogos desta competição já estão recebendo torcedores nos estádios, dentro de um critério definido entre as prefeituras e a Federação Mineira de Futebol.

SÓ NO FUTEBOL INTERIOR OS DETALHES DA OITAVA RODADA

TUPI VENCEU O CLÁSSICO DE JUIZ DE FORA

No principal jogo da rodada, no clássico da cidade de Juiz de Fora disputado no período da tarde, o Tupi venceu o então líder Tupynambas por 1 a 0, gol marcado por Albert Coquinho aos 44 do primeiro tempo.

Fazia 37 anos que o Tupi não vencia o clássico local e a vitória deu alento ao tradicional Tupi, que chega aos onze pontos ganhos e ainda sonha com a classificação.

NACIONAL VENCE DE VIRADA COM GOLS DO ARTILHEIRO JOÃOZINHO

Em Muriaé, depois de dar um susto em seus torcedores, o Nacional virou o placar e venceu o Democrata de Governador Valadares por 2 a 1, gols marcados por Joãozinho, artilheiro do campeonato com cinco gols, e Edmundo. Matheusinho fez o gol do Democrata.

Depois de três empates, o Nacional reencontrou a vitória e chegou aos 16 pontos ganhos, ficando próximo da classificação.

PIORES TIMES DO MÓDULO II FAZEM JOGO FRACO COM 0 A 0

Na partida dos dois piores times do Módulo II, na cidade de Ubá, Aymores e Democrata de Sete Lagoas judiaram da bola no empate em 0 a 0.

O Aymores é o único time que, em oito jogos, não fez nenhuma vitória e, com quatro pontos ganhos, estando praticamente rebaixado, ficando o Democrata com sete pontos, tentando manter-se na divisão.

Para fugir do rebaixamento, o Aymores contratou o experiente treinador Wantuil Rodrigues, que substituiu Bruno Barros.

Wantuil Rodrigues foi contratado para livrar o Aymores da zona de rebaixamento

SERRANENSE CADA JOGO PIOR E PERTO DO REBAIXAMENTO

Nos jogos da noite, outro confronto direto contra o rebaixamento aconteceu em Nova Serrana, o Serranense perdeu a chance de jogar em seu campo e perdeu para o União Luziense por 1 a 0.

A derrota deixa o Serranense na penúltima colocação com apenas sete pontos ganhos, ficando o União Luziense com dez pontos e fugindo das últimas posições do Módulo II de Minas Gerais

GOLEADA CONSTRUÍDA NO SEGUNDO TEMPO MANTÉM VILLA NOVA NA LIDERANÇA

Completando a rodada, em Nova Lima, o líder Villa Nova goleou o Ipatinga por 3 a 0. A partida foi bastante disputada e, apesar do Ipatinga estar em situação delicada, chegou a fazer um bom primeiro tempo, mas caiu de rendimento na etapa complementar, quando o placar foi definido. Mateus Oliveira (2) e Codó fizeram os gols do jogo.

A vitória mantém o Villa Nova na liderança da competição, agora com 17 pontos ganhos, ficando o Ipatinga estacionado nos oito pontos ganhos e mais perto da zona de rebaixamento que da zona da de classificação.

REGULAMENTO DO MÓDULO II

Na primeira fase do Módulo II, os doze times se enfrentam em turno único, com os quatro primeiros se classificando para as semifinais.

Nas Semifinais, estas quatro equipes jogam em turno e returno, com os dois primeiros conquistando o acesso para o Módulo I de Minas Gerais de 2022.

Os dois últimos colocados na primeira fase serão rebaixados para a Segunda Divisão (equivalente a A3 em São Paulo).

CONFIRA OS RESULTADOS DA 8ª RODADA:

11/08/2021 – Quarta Feira

Guarani 0 x 2 Betim

Aymores 0 x 0 Democrata de Sete Lagoas

Tupi 1 x 0 Tupynambas

Nacional 2 x 1 Democrata de Governador Valadares

Serranense 0 x 1 União Luziense

Villa Nova 3 x 0 Ipatinga

Classificação – Campeonato Mineiro – Módulo II

1º) Villa Nova – 17 pontos ganhos

2º) Nacional – 16 pontos ganhos

3º) Tupynamabas – 14 pontos ganhos

4º) Betim – 13 pontos ganhos

5º) Democrata de Governador Valadares – 12 pontos ganhos

6º) Tupi – 11 pontos ganhos

7 º) União Luziense e Guarani – 10 pontos ganhos

9 º) Ipatinga – 8 pontos ganhos

10º) Democrata de Sete Lagoas e Serranense – 7 pontos ganhos

12 º) Aymorés – 4 pontos ganhos

CONFIRA OS JOGOS DA 9ª RODADA:

Sábado – 14/08/2021

15:00 hs – Betim x Villa Nova

15:00 hs – União Luziense x Nacional

Domingo – 15/08/2021

10:00 hs – Tupynambas x Aymores

15:00 hs – Ipatinga x Serranense

Segunda Feira – 14/08/2021

19:00 hs –Democrata de Sete Lagoas x Guarani

20:30 hs – Democrata de Governador Valadares x Tupi