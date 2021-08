Só no FI:- Zebra e gols nos minutos finais definem resultados do Módulo II do Mineiro

Belo Horizonte, MG, 07 (AFI) – O Campeonato Mineiro do Módulo II, equivalente a A2 em São Paulo, teve cinco jogos na tarde deste sábado, finalizando a sétima rodada da competição. O Villa Nova goleou o lanterna Aymores e assumiu a liderança da competição com 14 pontos ganhos, mesma pontuação que o Tupynambas.

LÍDER TUPYNAMBAS VENCEU NA SEXTA-FEIRA

A rodada foi aberta na sexta-feira com o Tupynambas vencendo o União Luziense, em Juiz de Fora, por 1 a 0, gol de Cléber Pereira aos 45 minutos da etapa complementar. A vitória deixou o Tupynambas com 14 pontos ganhos e dividindo a liderança do Módulo II com o Villa Nova.

Gustavo Brancão é o treinador do Tupynambas

TUPI SOFRE EMPATE AOS 53 MINUTOS

Nos jogos deste sábado, o Tupi apenas empatou com o Betim em 1 a 1, tendo sofrido o gol de empate aos 53 minutos da etapa complementar.

No primeiro tempo, o Tupi abriu o marcador com veteraníssimo meia Esquerdinha, de 37 anos, de pênalti. O Betim empatou aos 53 minutos do segundo tempo com Aslem (ex-Paisandu-PA) aproveitando falha da zaga do Tupi.

DEMOCRATA DE GOVERNADOR VALADARES VENCE E ENTRA NA BRIGA

O Democrata vem crescendo no Módulo II e, neste que venceu o Serranense, em Governador Valadares, por 2 a 1, chegando aos doze pontos ganhos e entrando no G4, deixando o Serranense em situação delicada em termos de rebaixamento.

O atacante Pedrinho (ex-Comercial) fez os dois gols do Democrata, sendo o destaque da partida.

ZEBRA EM DIVINÓPOLIS

Em Divinópolis, o Guarani perdeu a chance de ficar perto dos líderes ao ser derrotado para o combalido Ipatinga por 2 a 1. Caso tivesse vencido, o Guarani iria para os 13 pontos ganhos e ficaria colado nos líderes Tupynambas e Villa Nova.

A vitória dá um alento ao Ipatinga que deixou a zona de rebaixamento chegando aos oito pontos ganhos.

EMPATE EM SETE LAGOAS DEIXA DEMOCRATA NA ZONA DE REBAIXAMENTO

Na cidade de Sete Lagoas, Democrata e Nacional empataram em 0 a 0 em uma partida de baixo nível técnico.

O resultado deixou o Democrata, com seis pontos ganhos, na zona de rebaixamento e o Nacional, com 13 pontos, na terceira colocação. Se tivesse vencido, o Nacional teria se mantido na liderança do Módulo II.

VILLA NOVA VENCE E CHEGA À LIDERANÇA

No último jogo da rodada, em Nova Lima, o Villa Nova não encontrou dificuldades para vencer o lanterna Aymores por 2 a 0, chegando aos 14 pontos ganhos, mesma pontuação que o Tupynambas. O Aymores é o único time que ainda não venceu no Módulo II, estando como apenas três pontos ganhos e virtualmente rebaixado. Os gols do Villa Nova foram marcados por Anderson Alagoano, Yan e Mateus Oliveira.

Jogadores do Villa Nova comemoram gol e liderança no Estadual

REGULAMENTO DO MÓDULO II

Na primeira fase do Módulo II, os doze times se enfrentam em turno único, com os quatro primeiros se classificando para as semifinais.

Nas Semifinais, estas quatro equipes jogam em turno e returno, com os dois primeiros conquistando o acesso para o Módulo I de Minas Gerais de 2022.

Os dois últimos colocados na primeira fase serão rebaixados para a Segunda Divisão (equivalente a A3 em São Paulo).

CONFIRA OS RESULTADOS DA 7ª RODADA:

Sexta-Feira 06/08/2021

Tupynambas 1 x 0 União Luziense

Sábado – 07/08/2021

Democrata de Governador Valadares 2 x 1 Serranense

Tupi 1 x 1 Betim

Democrata de Sete Lagoas 0 x 0 Nacional

Guarani 1 x 2 Ipatinga

Villa Nova 3 x 0 Aymores

Classificação – Campeonato Mineiro – Módulo II

1º) Villa Nova e Tupynambas – 14 pontos ganhos

3º) Nacional – 13 pontos

4º) Democrata de Governador Valadares – 12 pontos ganhos

5 º) Guarani e Betim – 10 pontos ganhos

7 º) Tupi e Ipatinga – 8 pontos ganhos

8 º) União Luziense – 7 pontos ganhos

9 º) Democrata de Sete Lagoas – 6 pontos ganhos

10 º) Aymorés – 3 pontos ganhos

CONFIRA OS PRÓXIMOS JOGOS DA 8ª RODADA:

Quarta-Feira – 11/08/2021

15:00 hs – Guarani x Betim

15:00 hs – Aymores x Democrata de Sete Lagoas

15:00 hs – Tupi x Tupynambas

15:30 hs – Nacional x Democrata de Governador Valadares

19:00 hs – Serranense x União Luziense

20:00 hs – Villa Nova x Ipatinga