Sob olhares do novo treinador, Bahia tem retorno de ex-Ponte para voltar a vencer

Salvador, BA, 20 (AFI) – Escolhido como substituto de Dado Cavalcanti, o treinador argentino Diego Dabove ainda não vai fazer sua estreia no comando do Bahia neste sábado, no confronto direto contra o Grêmio, em Porto Alegre.

O argentino vai estar na Arena do Grêmio acompanhando a partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão. Na beira do gramado, o Bahia será comandado interinamente pelo português Bruno Lopes, treinador do time Sub-23 e responsável pelos treinos desde a saída de Dado.

A delegação tricolor embarcou para Porto Alegre na quinta-feira, depois de realizar o último treinamento em Salvador. A principal novidade é a volta do atacante Rossi, que cumpriu suspensão automática na derrota para o Atlético-GO, por 2 a 1.

A provável escalação do Bahia é: Matheus Teixeira; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Patrick de Lucca, Daniel e Lucas Mugni; Rossi, Rodriguinho e Gilberto.

Sem vencer há seis jogos no Brasileirão, sendo cinco derrotas e um empate, o Bahia despencou na tabela e está perto da zona de rebaixamento, em 13º lugar, com 18 pontos. O Sport, que abre a degola, tem 15.