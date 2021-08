‘Sob Pressão’ estreia 4ª temporada nesta quinta; confira detalhes do novo enredo

Série de sucesso da Globo, ‘Sob Pressão’ estreia a 4ª temporada nesta quinta-feira (12), após a novela ‘Império’. A partir de agora, o público poderá acompanhar os novos dramas e casos de urgência que os personagens passam a enfrentar em um novo hospital, dessa vez maior, localizado no Centro do Rio de Janeiro e referência de atendimento na cidade.

Na quarta temporada da obra, após a dura batalha contra a Covid-19, Décio (Bruno Garcia), Evandro (Julio Andrade), Carolina (Marjorie Estiano), Charles (Pablo Sanábio), Vera (Drica Moraes), Mauro (David Junior), Gustavo (Marcelo Batista), Keiko (Julia Shimura) e Rosa (Josie Antelo) se juntam à enfermeira Lívia (Barbara Reis) no grandioso Hospital Edith de Magalhães, onde não atendem pacientes com Covid-19. No novo endereço, eles enfrentam outras doenças, muitas delas provocadas por questões sociais que atingem o país, e que foram colocadas em segundo plano durante a pandemia.

O enredo vai seguir mesclando os casos do hospital, muitos derivados de situações de violência, aos dramas pessoais dos personagens.

Agora, após enfrentarem uma difícil fase no casamento, que inclui ainda o período em que Evandro lutou pela própria vida ao ser contaminado pelo Coronavírus, a relação do casal de médicos parece estar consolidada. Mas a chegada repentina da ex-namorada de Evandro desperta uma mistura de sentimentos, desestruturando mais uma vez o romance dos dois. Diana (Ana Flavia Cavalcanti) aparece no hospital com o pequeno Francisco doente e, sem revelar a identidade do pai do menino, pede ajuda de Evandro para tratar a criança.

A intenção de Diana sempre foi cuidar de Francisco sozinha, mas o menino está muito doente e tais problemas de saúde a fizeram procurar pelo médico. Logo que chega ao hospital, Francisco passa por uma bateria de exames e recebe atenção redobrada da equipe de plantão. A aproximação entre Evandro e o garoto se torna, então, inevitável, e o envolvimento de Carolina também. “Inicialmente, o conflito de Carolina se estabelece na escolha de assumir ou não a complexidade e a natureza de uma relação através dos vínculos e laços que os afetos e cuidados vão tecendo. Se ela deseja isso, quais as consequências, as características, que lugar seria o dela, são perguntas muito importantes para Carolina. Diferente de Evandro, ela teria uma escolha”, completa Marjorie.

O tema família se estende ainda à médica infectologista Vera (Drica Moraes), que nesta temporada tenta se reaproximar do filho Leonardo (João Vitor Silva), enquanto se adapta à rotina no novo hospital. “Seu principal desafio é conciliar a vida profissional com a volta do convívio com o filho, de quem ficou separada por quase 10 anos. O jovem está estudando para o vestibular e ambos, mãe e filho, estão sobrecarregados emocionalmente, ao mesmo tempo em que precisam aparar arestas de uma relação interrompida por tantos anos”, define Drica Moraes.

Assim como nas demais temporadas, o principal cenário é o hospital, que tem grande destaque na narrativa da obra. É no Hospital Edith de Magalhães – nome escolhido para homenagear a enfermeira Edith de Magalhães Fraenkel, pioneira da saúde e enfermagem, que ajudou a combater a gripe espanhola no Brasil – que as histórias de pacientes e integrantes da equipe de saúde se desenvolvem. Dessa vez, a localização e o tamanho do hospital de ‘Sob Pressão’, além da precariedade de insumos para o tratamento de pacientes, também interferem diretamente na rotina caótica que se estabelece na vida dos personagens.

Agora, quem comanda o hospital é Décio (Bruno Garcia), exercendo o cargo de diretor da unidade. Segundo Bruno Garcia, a evolução do personagem e sua nova função – também ocupada pelo médico no ‘Plantão Covid’ – está ligada diretamente às diferentes fases do personagem ao longo das temporadas e seu amadurecimento pessoal. “Desde que Décio assumiu sua homossexualidade passamos a vê-lo em camadas mais complexas e sua ascensão profissional, assumindo a direção dos hospitais nos quais trabalha, revela seu crescimento interior. O desafio é representar as mudanças que isso causou em sua vida sem perder a essência de sua personalidade’, avalia.

A nova temporada irá abordar o uso indevido de medicamentos, HIV na terceira idade, aborto, racismo, homofobia, violência urbana, guarda parental, multiparentalidade, entre outros, estão entre outros temas.

Representando inúmeras pessoas da vida real, a atriz Claudia Di Moura vive a personagem Dona Maria, que acompanha a difícil e duvidosa recuperação de seu neto, vítima de bala perdida enquanto tentava protegê-la em um tiroteio. Apesar do estado de saúde do rapaz ser considerado muito grave, ela não perde a esperança e passa longos dias ao lado do neto. Sua permanência no hospital a faz desenvolver uma relação afetuosa com os profissionais que cuidam do jovem e com outros pacientes do local.