Sobrinha de Silvio Santos diz que o apresentador já está em casa e tranquiliza fãs

De acordo com Dory Abravanel, o apresentador Silvio Santos já está em casa e passa bem. A sobrinha do artista resolveu tranquilizar os fãs depois que o dono do SBT foi internado após testar positivo para a covid-19 na última sexta-feira (13).

Os boatos de que Silvio Santos estaria contaminado com o novo coronavírus começaram a circulas na internet na tarde da sexta-feira (13). Suas filhas, Patricia, Silvia, Daniela, Rebeca, Renata e Cintia Abravanel, confirmaram o diagnóstico através de comunicados nas redes sociais. No texto, elas garantiram que o pai estava bem e que teria sido internado apenas por precaução, já que o apresentador tem 90 anos.

Ainda ontem a noite, o jornalista Roberto Cabrini gravou um vídeo onde mostrava uma mensagem enviada pela esposa de Silvio Santos, Íris Abravanel. No texto, a parceira do apresentador dizia: “Oi Cabrini, contamos com as orações de vocês. Graças a Deus ele é muito forte e já está em casa, creio que estará curado muito em breve. Obrigada pelo carinho”.