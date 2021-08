Sociologia ENEM: os movimentos sociais

Os movimentos sociais: tudo aquilo que você precisa saber

Os movimentos sociais são ações feitas por um corpo coletivo que busca se manifestar por uma determinada causa.

O tema é abordado pelas mais variadas questões de Sociologia, principalmente dentro da prova do ENEM e dos vestibulares.

Conheça, a seguir, as principais características dos movimentos sociais.

Os movimentos sociais: introdução

Dentro da Sociologia, os movimentos sociais podem ser definidos como ações coletivas praticadas por grupos da sociedade, com a finalidade de modificar ou conservar determinados aspectos culturais, econômicos ou políticos ou mesmo de transformar o conjunto da realidade sociopolítica.

De maneira geral, os movimentos sociais expressam alguma insatisfação sociopolítica ou características pontuais de sua organização, articulando segmentos da sociedade em pautas reivindicatórias que aspiram à realização de mudança ou de permanência social, política, econômica e cultural, considerada necessária e justa.

Os movimentos sociais: antecedentes históricos

As primeiras manifestações amplas de movimentos sociais ocorrem nas sociedades industriais a partir da segunda metade do século XVIII e consolidaram ao longo do século XIX. Elas são praticadas por trabalhadores assalariados, especialmente pelos operários das fábricas, que reagiram diante da precariedade das condições de trabalho.

Nesse contexto, submetidos a jornadas de trabalho extremas, a salários baixos e a péssimas condições de vida, muitos trabalhadores envolveram-se em mobilizações, que, por sua vez, possuíam diversas reivindicações diferentes.

Os movimentos sociais: questões diversas

No século XX, os movimentos sociais passaram a sofrer fortes transformações, tanto no sentido das próprias composições quanto nas reivindicações e nas bandeiras de cada uma delas.

Assim, com base isso, podemos afirmar que ocorre uma forte modificação da correlação de forças entre os grupos de uma mesma sociedade, ao mesmo tempo em que acontece o aumento exponencial dos movimentos. Os movimentos sociais que surgem nesse período, com sua diversificação temática, eclodem e se expandem em todo o mundo.

Os movimentos sociais: no Brasil

No Brasil, os movimentos sociais foram e continuam sendo fortes, manifestando-se tanto no ambiente rural como no ambiente urbano.

No ambiente rural, fortes movimentos que abordavam a luta por terras se iniciaram na década de 50 e permanecem em vigor até os dias de hoje. Nas cidades, podemos observar movimentos como: movimento feminista, movimento estudantil, movimento LBGT e o movimento negro.