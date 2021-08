Sofrimento no vôlei e bronze garantido no boxe: confira novidades olímpicas do domingo (1)

O domingo (1) já começou com ótimas novidades das Olimpíadas de Tóquio. Além das medalhas de Bruno Fratus e Rebeca Andrade, outros brasileiros deram o sangue e garantiram o verde e amarelo nas próximas fases do vôlei masculino, vôlei de praia feminino e boxe masculino. Confira:

Sofrimento no vôlei masculino

Proibido para cardíacos, o super jogo contra a França quase não acabou. Após muitas reviravoltas, os brasileiros venceram os franceses por 3 sets a 2, com parciais de 25-22, 37-39, 25-17, 21-25 e 20-18.

A seleção verde e amarela já estava garantida nas quartas de finais, mas a vitória fez com que o Brasil se classificasse entre os três melhores do Grupo B. Com isso, a seleção de Renan Dal Zotto ‘ ‘pulará uma fogueira’ e não irá enfrentar a Polônia na primeira fase eliminatória.

Medalha de bronze garantida no boxe

Logo no início da manhã de domingo (1), o baiano Hebert Conceição venceu o o cazaque Abilkhan Amankul nas quartas de final da categoria até 75kg do boxe. Com o triunfo, Hebert já garantiu o bronze, mas quer usar as duas últimas lutas para mudar a cor da medalha.

Além dele, o boxeador Abner Teixeira também já garantiu pelo menos o bronze brasileiro na categoria de até 91kg. Além dessas duas medalhas mais que garantidas, o Brasil ainda tem doia atletas disputando as quartas de final do boxe: Beatriz Ferreira, no peso até 60kg, e Wanderson Oliveira, até 63kg. Será que vem mais medalhas por aí?

Brasileiro na final do atletismo

O brasileiro Alison do Santos, de 21 anos, está garantido na final dos 400m com barreiras nas Olimpíadas de Tóquio. Na manhã deste domingo (1), o atleta se classificou em segundo lugar durante a semifinal e pode levar a tão sonhada medalha na terça-feira (3), às 0h20 no horário de Brasília.

Vitória e derrota no vôlei de praia feminino

As brasileiras Ana Patrícia e Rebecca seguem na disputa no vôlei de praia. Elas venceram as chinesas Fan Wang e Xia Zinyi nas oitavas de final e agora se preparam para enfrentar as suíças Verge-Depre e Heldrich na terça-feira (3).

Já a dupla Ágatha e Duda não conseguiu passar para a próxima fase dos jogos. Elas foram eliminadas pelas alemãs Laura Ludwig e Margareta Kozuch por 2 sets a 1.