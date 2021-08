Sogra de Carlinhos Maia morre após passar por cirurgia no coração

Telma Guimarães, mãe dos influencers Babal, Thiago e Lucas Guimarães e sogra de Carlinhos Maia, morreu na noite desta terça-feira (3). A matriarca estava internada na UTI após ter passado por uma cirurgia no coração.

A informação foi confirmada por Carlinhos através das redes sociais. “Infelizmente a mãe de Lucas, Tiago, Babal, Cauã e Carol partiu para os braços de Deus. Obrigado pelas orações e toda fé”, escreveu nos Stories do Instagram.

Horas antes, a influencer Emily Garcia, que é noiva de Babal, havia dado notícias sobre a cirurgia em suas redes sociais, celebrando o resultado. “Deu tudo certo com a cirurgia da mãe do Babal, minha sogra, graças a Deus. Não falei nada antes porque não gosto de expor, estava esperando dar tudo certo. Foi uma cirurgia delicada, no coração. Ela é forte, agora desejar uma boa recuperação pra ela”, disse.

Tiago chegou a postar uma foto a caminho da UTI para visitar a mãe e, por volta das 20h, toda a família se reuniu para uma roda de oração. A notícia da morte veio às 22h.

Veja: