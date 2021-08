Solteira, Luísa Sonza se aproxima de vocalista do Lagum após passeio de barco

Luísa Sonza curtiu seus primeiros dias solteira no Rio. Após anunciar o fim do seu relacionamento com Vitão, a cantora passou o fim de semana na Cidade Maravilhosa com alguns amigos cantores e aproveitou para fazer uma nova amizade: com o também recém-solteiro e bonitão Pedro Calais, vocalista da banda Lagum.

Pedro Calais terminou recentemente o namoro com a atriz Giullia Buscacio. A aproximação dele com Luísa Sonza começou a dar o que falar. Além do passeio de barco, elas foram vistos conversando na Barra, onde o cantor mora. Luiza chegou ao Rio no fim de semana após gravar, na sexta, sua participação no júri do “Super dança dos famosos”. Após dois dias na cidade, ela retornou ontem para São Paulo.