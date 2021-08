Solteiros, Simaria brinca com Whindersson Nunes: ‘Bora tomar uma cerveja?’

A cantora Simaria, que recentemente anunciou o fim de seu casamento com o espanhol Vicente Escrig, brincou com Whindersson Nunes: “Bora tomar uma cerveja?”. A frase é referência ao convite que o humorista fez a Gusttavo Lima, quando ele tinha se separado de Andressa Suita.

“Meus amores, boa tarde! Antes que a notícia vaze, eu mesma vou falar pra vocês! Comunico a todos que o meu relacionamento com Vicente chegou ao fim, após 14 anos. Foi uma decisão pensada, com muita clareza”, disse ela. “Tivemos momentos lindos juntos, dois filhos maravilhosos, que são as nossas maiores riquezas. Peço a Deus que o Vicente seja muito feliz , pois ele merece. Quero agradecer desde já o apoio de todos. Pretendo, a partir de agora, ser ainda mais feliz, mesmo sem o homem que amei muito um dia”, escreveu a cantora.