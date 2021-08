Soulan começa a semana com mais de 200 empregos pelo país

Soulan inicia a semana com NOVAS oportunidades de emprego disponíveis para profissionais de diferentes áreas de atuação em todo o país. São mais de 200 vagas, com diversas exclusivas para pessoas com deficiência – PCDs. Confira, a seguir, todas as informações e como se candidatar!

Soulan anuncia NOVAS vagas de emprego para diferentes áreas de atuação

A Soulan divulgou mais de 200 NOVAS oportunidades de emprego disponíveis para contratação de colaboradores de diversas funções em todo Brasil. Além do salário, a empresa oferece convênio médico, vale alimentação e home office. Dentre as vagas, estão:

Auxiliar de Vendas e Commerce;

Analista de Folha de Pagamento Sênior;

Coordenador de Marketing;

Comprador (a) Técnico (Industrial);

Fonoaudiólogo (a);

Consultor Key Account Júnior;

Vendedor Interno;

Analista de Folha de Pagamento Jr;

Analista de Sistema/ Protheus;

Assistente de Faturamento;

Agente de Atendimento ao Cliente Jr (Alocado no Cliente);

Gerente de Garantia de Qualidade;

Estágio de Compras Indiretas;

Secretária Executiva;

Assistente de Atendimento ao Cliente Jr – exclusivo para PCD;

Operador de Produção;

Analista Fiscal;

Monitor de Animais;

Executivo de Vendas;

Encarregada/líder de Caixa e Atendimento;

Operador de Caixa e Atendimento;

Analista de Logística Customer Service;

Auxiliar Logístico;

Analista de Indicadores Júnior;

Estágio de Engenharia Automotiva (Obu);

Estágio de Customer Service (Industrial Obu);

Gerente Regional de Planejamento e Performance;

Gerente Contábil e Fiscal;

Comprador Trainee (Assistente de Compras Internacionais);

Fonoaudióloga (o) – Atendimento ao Cliente;

Analista de Recursos Humanos (Generalista);

Analista Fiscal;

Analista Marketing;

Assistente de Importação;

Assistente de Prospecção / Pré-vendas – Júnior;

Auxiliar de Produção Componentes Eletrônicos;

Superviso de Produção;

Gerente de Produção Alimentícia;

Vendedor Externo Claro Empresas;

Entre outros.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades disponíveis na Soulan, os interessados precisam acessar o site de inscrição, ler atentamente todas as informações referentes à vaga desejada e, cadastrar o currículo atualizado.

