Sousa-PB 0 x 0 Treze-PB – Duelo lento mantém o Galo no G4

Sousa, PB, 14 (AFI) – Em um duelo de poucas emoções, os conterrâneos Sousa-PB e Treze-PB empataram sem gols pela Série D do Campeonato Brasileiro. Com isso, ambos os times seguem na luta pelo G4, com o Galo levando vantagem no momento. Em quarto lugar, o Galo está na frente do Dino, hoje quinto.

NINGUÉM QUIS VENCER

Sousa-PB e Treze-PB deram a impressão de querer lutar pela vitória nos minutos iniciais no Marizão. Com um bom futebol apresentado por ambas as equipes, o gol era buscado e animava quem assistia a partida. A empolgação, porém, durou até a parada técnica. Na volta dela, a partida esfriou e as chances pararam de existir.

Sousa-PB e Treze-PB empatam pela Série D (Foto: Cassiano Cavalcanti / Treze-PB)

Na volta dos vestiários, o duelo seguiu muito lento. Em seus domínios, o Dino até tentava pressionar, mas parava na boa marcação do Galo, o qual parecia gostar do resultado o qual o mantinha no G4. Com isso, o tempo foi passando e nenhuma chances a mais era criada. Assim, o zero a zero foi confirmado.

PRÓXIMOS JOGOS

Sousa-PB e Treze-PB voltam a campo no próximo fim de semana pela Série D. No sábado (14), o Dino vai a Campina Grande visitar o Campinense-PB às 15h no Estádio O Amigão. O Galo, por sua vez, volta a campo apenas no dia seguinte. No domingo (15), também às 15h, o alvinegro visita o Central-PE no Lacerdão, em Caruaru-PE.