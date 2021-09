SP adia início das inscrições para Auxílio estadual de R$ 1 mil

O Governo do Estado de São Paulo decidiu adiar o início das inscrições para o seu Auxílio estadual de R$ 1 mil. De acordo com as informações oficiais, o programa deveria ter aberto esse processo ainda na última segunda-feira (30). No entanto, quem tentou acessar o site oficial do projeto acabou não encontrando nada.

Esse Auxílio em questão tem como objetivo atender estudantes da rede pública de ensino que estão em situação de vulnerabilidade social. A ideia, ainda de acordo com o Governo, é pagar uma bolsa em dinheiro para cada um deles. Em troca, eles precisam manter a frequência escolar e ainda participar de uma série de outras atividades pedagógicas.

De acordo com o Governo do estado de São Paulo, a ideia era começar as inscrições nesta segunda-feira (30) e deixar que elas ocorressem até o próximo dia 10 de setembro. Com a mudança, no entanto, a abertura vai acontecer na próxima quinta-feira (2). Agora, quem quiser se inscrever vai poder fazer isso até o próximo dia 13 de setembro.

As inscrições irão acontecer no site oficial do programa Bolsa do Povo. Trata-se portanto de um projeto maior que conta com uma série de ideias sociais menores para a população. Podemos citar aqui, por exemplo, o Vale-gás e o SP Acolhe. Os dois fazem parte desse mesmo guarda-chuva social maior.

Não está claro o motivo dessa mudança de planos em relação ao processo de inscrição para os estudantes. No entanto, o fato é que aconteceu. De acordo com o Governo do estado de São Paulo, todas as outras regras deste benefício seguem valendo. Incluindo as exigências para o público que vai receber o dinheiro em questão.

Quem recebe

De acordo com informações do Governo do estado de São Paulo, o auxílio em questão deve atingir aqueles alunos que estão em situação de vulnerabilidade. São aqueles que estão vivendo em condições de pobreza ou mesmo de extrema pobreza.

Para receber o aluno precisa ter frequência escolar mínima de 80% por mês. Os estudantes da 3ª série do ensino médio terão que participar de atividades preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Quem não fizer isso, perde o benefício.

Ainda de acordo com o Governo do estado de São Paulo, os cofres estaduais irão liberar algo em torno de R$ 400 milhões para os pagamentos deste programa. Sendo que R$ 100 milhões são para este ano e os outros R$ 300 milhões para o ano de 2022. As inscrições para o projeto irão acontecer no site oficial do Bolsa do Povo.

Auxílio estaduais

Recentemente, o Presidente Jair Bolsonaro disse que é contra o pagamentos de auxílios estaduais pelos governos estaduais. De acordo com ele, isso poderia acabar fazendo com que cidadãos acabassem se tornando pessoas dependentes do estado.

O fato, no entanto, é que o próprio Jair Bolsonaro está pagando o seu Auxílio Emergencial. Nesta semana, aliás, os repasses estão chegando na conclusão do quinto ciclo de pagamentos. O projeto existe desde 2020.

Aliás, recentemente o Governo do Presidente Jair Bolsonaro prorrogou esse Auxílio por mais três meses. E além disso, anunciou a reformulação do Bolsa Família. O programa, que deve entrar em cena a partir do próximo mês de novembro, deverá ter valores maiores e atender mais gente também.