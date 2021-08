SP anuncia novo Auxílio de R$ 600 para estudantes de escolas públicas

O Governo do estado de São Paulo anunciou nesta quinta-feira (12) a criação de mais um Auxílio estadual. Desta vez, o foco do benefício está nos estudantes de escolas públicas. A ideia agora é pagar um valor de R$ 600 dividido em quatro parcelas. Em troca, os alunos precisarão realizar uma matrícula em um curso profissionalizante.

Trata-se portanto de uma parceria entre o Governo do estado de São Paulo e a Novotec Expresso. Os cursos que eles oferecem possuem quatro meses de duração. É justamente daí que vem a ideia de dividir os R$ 600 em quatro parcelas de R$ 150. Para receber, o estudante vai precisar ter uma frequência ativa em todos os períodos das aulas em questão.

De acordo com o Governo do estado, o aluno que deseja participar terá que ter até no máximo 24 anos de idade. Além disso, é necessário ter matrícula ativa na rede de ensino médio público do estado. Essas são as exigências básicas para as pessoas que se interessem em receber a bolsa neste momento.

O Governo de São Paulo projeta que vai gastar algo em torno de R$ 18 milhões com esses pagamentos. A expectativa deles é atender cerca de 30 mil alunos de todas as regiões do estado. O número de cursos, no entanto, é maior. Estamos falando de algo em torno de 37 mil vagas. Isso quer dizer portanto que uma parcela dos estudantes vai fazer a matrícula, mas não vai receber a bolsa.

O plano do Governo regional é repetir a dose em 2022. No próximo ano, no entanto, a tendência é que o projeto fique um pouco maior. A ideia da gestão atual é aumentar o número de alunos beneficiários para a casa dos 70 mil. Aí neste caso os gastos com os pagamentos subiriam para algo em torno dos R$ 42 milhões.

Como se inscrever

Ao ver esse artigo, muita gente pode estar pensando agora em como se inscrever neste projeto. A boa notícia é que não é tão difícil. O primeiro passo é entrar no site oficial do programa. Para isso basta clicar no link sobre esta linha.

Logo depois de inserir alguns dados pessoais, é importante prestar atenção na tela seguinte. É que neste momento, eles irão perguntar qual é o município paulista em que o cidadão mora. Logo depois dessa informação, eles irão informar quais são os cursos disponíveis para a localidade.

De acordo com o Governo do estado de São Paulo, cerca de 129 municípios possuem cursos ativos. A ideia é que as aulas comecem por volta do próximo dia 30 de agosto. As inscrições, no entanto, devem terminar no dia 15 desse mês.

Auxílio em São Paulo

Além deste Auxílio, o Governo do estado de São Paulo também começou os pagamentos do seu vale-gás. O programa em questão está indo para pessoas em situação de vulnerabilidade social que estejam com dificuldades para comprar o botijão.

Além disso, São Paulo também está pagando um benefício para cidadãos que perderam parentes para a Covid-19. Nos dois caos, o dinheiro só está indo para as pessoas que estão em situação de pobreza em todo o estado.

Não é só São Paulo, no entanto, que está fazendo pagamentos de auxílios locais. Outros estados como Maranhão, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, por exemplo, também estão liberando os seus. Pelo menos é o que se sabe oficialmente até aqui.