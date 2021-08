Spoleto anuncia novas vagas de Emprego; veja os cargos

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

Com objetivo de ampliar seu quadro de funcionários que almejam ingressar ao mercado de trabalho, a Rede Spoleto de restaurantes, que une o conceito de fast-food com a culinária italiana, anuncia a abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS LOCALIDADES Analista de CRM Rio de Janeiro/RJ e Remoto Analista de Marketing Rio de Janeiro/RJ e Remoto Analista de Marketing Sênior // Koni Rio de Janeiro/RJ Assistente de Customer Experience Rio de Janeiro/RJ Auxiliar de Serviços Gerais** Volta Redonda/RJ Estagiário CRM & Fidelidade Rio de Janeiro/RJ e Remoto Estágio em Inteligência de Negócios Rio de Janeiro/RJ Gerente de Marketing Analytics e Dados Rio de Janeiro/RJ e Remoto Operador de Produção** Volta Redonda Redator – Criação de Conteúdo & Planejamento Rio de Janeiro/RJ e Remoto Supervisor de Estoque Volta Redonda Supervisor de Turno Volta Redonda/RJ Técnico de Segurança do Trabalho Rio de Janeiro/RJ

Sobre o Spoleto

Você Pode Gostar Também:

O Spoleto é uma rede de restaurantes brasileira de fast casual inspirada na culinária italiana. O nome é uma homenagem à cidade de Spoleto, localizada na região de Úmbria na Itália e remete a ideia de descontração. A empresa foi fundada em 1999 por Eduardo Ourivio e Mário Chady e possui mais de 350 restaurantes no Brasil e Estados Unidos, além de já ter tido presença em outros 3 países na América Latina, na América Central e Europa.

Atualmente faz parte do Grupo Trigo, uma holding brasileira que também controla as redes Koni Store, LeBonton e Gurumê. O Spoleto ganha dinheiro principalmente através de contratos de franquias, royalties de vendas e taxas de publicidade. Wikipédia.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico do Spoleto e cadastra-se na função desejada. Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.