Sport anuncia contratação de ex-goleiro do Botafogo

Recife, PE, 18 (AFI) – O Sport está contando com mais um reforço. Trata-se do goleiro Saulo, de 26 anos e natural de Belo Horizonte/MG, que estava no Botafogo e vem para o clube rubro-negro até o final do ano com opção de renovação. O atleta já fez os primeiros exames junto aos setores de Departamento Médico e Fisioterapia e treinou no campo com o restante do elenco.

“Pra mim é uma honra estar vestindo essa camisa de um clube gigante como o Sport. Fiquei muito feliz com essa oportunidade e vou me dedicar ao máximo todos os dias pra poder ajudar o clube. Fiquei feliz demais com a recepção que tive aqui e tenho certeza que vim para o lugar certo”, destacou o arqueiro, revelado nas categorias de base do time carioca.

Saulo fechou com o Sport

O atleta chega para brigar por posição com Maílson, que vem sendo titular de Umberto Louzer. Além dele, o treinador conta com Luan Polli e Carlos Eduardo.

BRASILEIRÃOO

Sport é o 17º colocado do Brasileirão, com 15 pontos, dois do Cuiabá, o primeiro fora da degola. O time pernambucano tem pela frente o São Paulo, no domingo, às 20h30, na Ilha do Retiro.