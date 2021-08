Sport assina vínculo profissional com atleta da base

Recife, PE, 27 (AFI) – O lateral-direito Diego assinou vínculo profissional com o Sport. Atleta 2003, natural de Santos, São Paulo, o jogador chegou ao Leão captado do futebol mineiro no ano passado para reforçar o grupo Sub-17. Conseguindo, rapidamente, bom destaque no Campeonato Brasileiro, na boa campanha realizada na Copa do Brasil e no título invicto do Campeonato Pernambucano, todas competições da categoria. O vínculo assinado com o ala de 18 anos foi de três anos.

Nascido em 2003, Diego é titular absoluto do elenco sub-20 que atualmente disputa o Campeonato Brasileiro. Por já realizar um bom papel em seu primeiro ano na categoria, o atleta é visto como jogador de boa projeção dentro do Clube.

Diego é o novo reforço do Sport. Foto: Felipe Albuquerque

“O que me define no momento é gratidão e muita felicidade. Assinar o primeiro contrato profissional sempre foi algo que eu tive como objetivo. Ainda mais em um Clube tão grande feito o Sport. Quero recompensar essa confiança depositada, dar alegria à torcida sempre que tiver oportunidade e continuar trabalhando duro, visando a conquista de outros objetivos aqui dentro.”

BRASILEIRÃO

O Sport não vence há três rodadas e vem de derrota para o São Paulo por 1 a 0, resultado que culminou na saída do técnico Umberto Louzer e a chegada de Gustavo Floretín. Ele estará nas tribunas acompanhando o duelo deste sábado.