Sport contrata meio-campo ídolo do São Paulo

Recife, PE, 3 (AFI) – Após ter desembarcado em Recife na manhã de segunda-feira para negociar, o meio-campista Hernanes acertou sua ida ao Sport. O veterano já vinha conversando com a diretoria nas últimas semanas.

Seu vínculo é com um valor baixo e envolve adicionais de produtividade.

BRIGA POR POSIÇÃO

Hernanes chega para disputar posição ao lado de outro veterano: Thiago Neves. Além disso, há Gustavo e Thiago Lopes.

PEDIU PARA SAIR



Sendo relacionado apenas a cinco jogos pelo São Paulo e não atuando em nenhum Hernanes pediu para deixar o clube após perceber que não estava rendendo.

TRAJETÓRIA



Cria do próprio Tricolor paulista, Hernanes também passou pelo Santo André no Brasil. Com maior parte da carreira no futebol internacional, ele defendeu Lazio, Internazionale e Juventus, na Itália, além do Hebei China Fortune (na China).

