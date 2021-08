Sport fica muito próximo de acertar com meio-campista ex-São Paulo

Recife, PE, 3 (AFI) – Sem clube desde que deixou o São Paulo recentemente, o veterano Hernanes recebeu uma proposta do Sport e desembarcou na capital pernambucana nesta terça-feira e deve decidir seu futuro muito em breve.

Hernanes não quis dar entrevistas na chegada ao Recife. O jogador vem conversando com a diretoria ao longo da última semana.

CONDIÇÕES DO CONTRATO

Com 36 anos e não com muito mais tempo de carreira, o meio-campista negocia com valores baixos adicionais de produtividade. Além disso, o clube vive uma crise financeira desde 2018.

VAI BRIGAR POR POSIÇÃO

Caso o negócio se concretize, Hernanes chega para disputar posição ao lado de outro veterano: Thiago Neves. Além disso, há Gustavo e Thiago Lopes.

PEDIU PARA SAIR

Sendo relacionado apenas a cinco jogos pelo São Paulo e não atuando em nenhum Hernanes pediu para deixar o clube após perceber que não estava rendendo.

TRAJETÓRIA

Cria do próprio Tricolor paulista, Hernanes também passou pelo Santo André no Brasil. Com maior parte da carreira no futebol internacional, ele defendeu Lazio, Internazionale e Juventus, na Itália, além do Hebei China Fortune (na China).

