Sport negocia com treinador que estava no rival Náutico

Recife, PE, 24 (AFI) – Com a definição do perfil do próximo treinador, a diretoria do Sport tem seis nomes em sua lista. Entre eles está o do técnico Hélio dos Anjos, que estava até pouco tempo atrás no rival Náutico. Ele é o mais cotado e já recebeu a primeira sondagem do Leão da Ilha.

Mesmo sendo um dos favoritos, o clube tem um entrave financeiro impedindo a negociação. Hélio dos Anjos pediu uma cláusula de renovação de contrato automática, caso o clube permaneça na Série A do Brasileiro. O ponto positivo é que o clube procura um treinador com um salário entre 100 à 150 mil reais. E o treinador se encaixa no valor desejado pela diretoria.

ÚLTIMO TRABALHO DO HÉLIO

O treinador estava no rival Náutico até a última semana, mas após cobranças mais fortes da torcida e uma sequência de resultados ruins, pediu demissão do cargo. E para acertar com o Sport, o treinador teria que se acertar com o executivo Felipe Albuquerque. Os dois tiveram uma forte discussão na época do Paysandu e o treinador chegou a afirmar que faltava profissionalismo ao executivo.

Hélio ainda está no estado de Pernambuco, mais precisamente na região de Porto de Galinhas, aproximadamente uma hora da capital.

OUTROS NOMES NA MESA

O Sport tem interesse em outros treinadores, mas ainda não fez nenhuma proposta para nenhum deles. Dado Cavalcanti, ex-Bahia, Felipe Conceição, ex-Guarani e Cruzeiro e atualmente no Remo, e Allan Aal, ex-Guarani e atualmente está no CRB, são os outros técnicos que a diretoria pernambucana está de olho.