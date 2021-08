Sport oficializa chegada de ex-executivo de Paysandu e Vila Nova

Recife, PE, 04 (AFI) – O Sport confirmou no início da noite desta quarta-feira a chegada do seu novo executivo de futebol na temporada. Ele é Felipe Albuquerque, que já atuou nesta função no Vila Nova e que até o início do ano estava vinculado ao Paysandu.

Felipe deverá chegar em Recife nos próximos dias para dar início ao planejamento e reformulação do elenco no segundo semestre. Sua missão será gerir a insatisfação do elenco diante da falta de salários e principalmente colaborar para que o clube se mantenha na primeira divisão.

Pós-graduado em direção técnica de futebol, Felipe Albuquerque estava no Barra/SC e acumula passagens por clubes como Vila Nova, onde esteve de 2010 a 2018 e no Paysandu, onde ficou de 2018 a 2020.

Antes de Felipe Albuquerque, a diretoria do Sport negociou com Marcus Vinicius Beck, do Cascavel FC, mas as conversas não evoluíram.

Em meio a esta novidade nos bastidores, o Sport volta a campo na sexta-feira para enfrentar o Red Bull Bragantino, às 19 horas, na Ilha do Retiro, em Recife.