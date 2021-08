Sport tem retorno de “medalhão” para jogo contra o RB Bragantino

Recife, PE, 05 (AFI) – Em busca da segunda vitória seguida para se distanciar da zona de rebaixamento do Brasileirão, o Sport tem um reforço importante para o jogo desta sexta-feira, contra o Red Bull Bragantino, em Recife.

Desfalque na vitória sobre o Bahia, por 1 a 0, por conta de dores na panturrilha, o meia Thiago Neves voltou aos treinos com o restante do elenco e está à disposição do técnico Umberto Louzer.

O departamento médico do Leão, porém, ainda tem bastante gente. O lateral-esquerdo Sander, os volantes Betinho e João Igor, e os atacantes Neílton e Leandro Barcia continuam de fora.

Caso o treinador rubronegro opte pelo retorno de Thiago Neves entre os titulares, quem deve perder vaga é Thiago Lopes, que fez essa função diante do Bahia, mas acabou sendo substituído.

A provável escalação do Sport é: Maílson; Hayner, Rafael Thyere, Sabino e Chico; José Welison, Ronaldo Henrique e Thiago Neves (Thiago Lopes); Everaldo, Paulinho Moccelin e André.

Na 15ª colocação, com 14 pontos, o Sport não corre o risco de entrar na zona de rebaixamento se fizer o dever de casa contra o Red Bull Bragantino.