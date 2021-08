Sport x Chapecoense – O desespero bate à porta!

Recife, PE, 27 (AFI) – Sport e Chapecoense travam um duelo direto contra o rebaixamento neste sábado, às 17h, na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time pernambucano vive um momento ruim na temporada, mas ainda está em situação melhor do que seu rival, que ocupa a última posição e ainda não venceu.

O Sport não vence há três rodadas e vem de derrota para o São Paulo por 1 a 0, resultado que culminou na saída do técnico Umberto Louzer e a chegada de Gustavo Floretín. Ele estará nas tribunas acompanhando o duelo deste sábado.

Já a Chapecoense ainda não desencantou desde do seu retorno à elite do futebol nacional. O time catarinense soma meros seis pontos, na lanterna. O Fluminense, primeiro fora da zona da degola, já tem 18.

COMO VEM O LEÃO?

O Sport está apostando em uma dupla de técnicos nessa transição de Umberto Louzer para Gustavo Floretín. Comandante do time Sub-20, Ricardo Severo conduziu os treinos durante a semana ao lado do auxiliar César Lucena. A dupla não poderá contar com os atacantes Paulinho Moccelin e André, ambos suspensos pelo acúmulo de cartões.

Além da dupla, seguem fora: os atacantes Leandro Barcia e Neilton, o meia João Igor, e o zagueiro Rafael Thyere, todos vetados pelo Departamento Médico. Por outro lado, o meia Gustavo foi liberado e está à disposição do treinador, assim como o atacante Everaldo.

“Fiquei triste demais por ter ficado de fora desses últimos jogos, mas estou recuperado, voltei a treinar e me sinto bem fisicamente. Estou trabalhando forte e me preparando cada dia que passa para poder ajudar o Sport da melhor maneira possível. Espero que seja uma semana muito produtiva pra gente para enfrentar a Chapecoense”, afirmou Everaldo.

E A CHAPE?

A Chapecoense não poderá contar com o seu técnico. Pintado está suspenso e virou desfalque para o lanterna do Brasileirão. O time será comandado pelo auxiliar Dino Camargo. Além do comandante, o volante Anderson Leite está fora por causa de uma lesão muscular.

Com isso, Pintado, durante os treinos, mostrou dúvida entre Léo Gomes e Ravanelli. A aposta do treinador será no setor ofensivo, que será montado por Mike, Bruno Silva e Anselmo Ramon.

“A gente está definindo. Dentro do sistema que temos jogado, eu quero mexer pouco no time. Iremos fazer trocas por necessidades. Quero um conjunto melhor visando os próximos jogos. Temos visto uma pequena evolução. Tenho dúvida entre Léo Gomes ou Ravanelli no lugar do (Anderson) Leite. Nossa zaga foi muito bem no último e vou manter a dupla. Alguns jogadores estão pedindo espaço, pois vão melhorando a situação física e também de confiança”, falou o treinador.