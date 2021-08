Sport x Red Bull Bragantino – Duelo de opostos abre rodada no Brasileirão

Recife, PE, 05 (AFI) – De um lado, o Sport lutando contra o rebaixamento. Do outro, o Red Bull Bragantino querendo continuar no G4. São com esses objetivos distintos que Sport e Red Bull Bragantino abrem a 15ª rodada do Brasileirão nesta sexta-feira, às 19 horas, na Ilha do Retiro.

Apesar de não perder há três jogos, com duas vitórias, o Sport ainda segue ameaçado pelo rebaixamento. Na 15ª colocação, o time tem 14 pontos, dois a mais que o São Paulo, que abre o Z4.

A vitória sobre o Grêmio, por 1 a 0, depois de ter perdido a primeira no campeonato – para o Fortaleza, também por 1 a 0 -, manteve o Red Bull Bragantino entre os primeiros. O time tem 27 pontos e é o quarto colocado.

MERCADO

Os últimos dias foram movimentados nos dois clubes. O Sport anunciou a contratação do meia Hernanes, ex-São Paulo e Seleção Brasileira, e o retorno de Everton Felipe, que estava no São Paulo. Já o Red Bull Bragantino viu o destaque Claudinho ter o nome ligado ao Zenit-RUS.

MESMO TIME?

O técnico Umberto Louzer ainda não vai ter os reforços à disposição, já que Hernanes e Everton Felipe não tiveram as documentações regularizadas. Outro desfalque é o atacante Tréllez, suspenso.

Por outro lado, o meia Thiago Neves se recuperou de dores na panturrilha e fica como opção para o treinador. A tendência, porém, é que Umberto Louzer mantenha a mesma formação que iniciou na vitória sobre o Bahia, por 1 a 0.

DESFALQUES NO TORO LOKO

Ainda sem contar com Maurício Barbieri na beira do gramado – o treinador está suspenso e será substituído pelo auxiliar Maldonado -, o Red Bull Bragantino vai precisar passar por cima de desfalques para conseguir um bom resultado.

Além de Claudinho, que está em Tóquio disputando as Olimpíadas pela Seleção Brasileira, o time não terá o meia Lucas Evangelista e o atacante Ytalo. O primeiro está com sinusite e o artilheiro sofreu um estiramento na coxa esquerda.