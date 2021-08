SSA 2022: UPE encerra período de inscrição na próxima quinta (19)

A Universidade de Pernambuco (UPE) encerra na próxima quinta-feira, dia 19 de agosto, o período de inscrição do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) 2022. As inscrições foram abertas no dia 19 de julho.

De acordo com o edital do SSA 2022, os interessados devem realizar as inscrições on-line, por meio do site do Processo de Ingresso da UPE. O valor da taxa de inscrição de cada uma das etapa do SSA 2022 (1ª, 2ª e 3ª) é de R$ 110.

Os candidatos que solicitaram a isenção do pagamento da taxa já podem conferir o resultado no site da UPE. A universidade recebeu os pedidos de isenção entre os dias 19 e 23 de julho. De acordo com a UPE, a concessão da isenção não implica na inscrição automática no processo seletivo.

Provas e vagas do SSA 2022

Você Pode Gostar Também:

Conforme calendário divulgado pela instituição, a aplicação das provas da 3ª etapa do SSA 2022 será feita nos dias 9 e 20 de dezembro. Nos dias 5 e 12 de dezembro, a universidade irá aplicar o SSA 1 e o SSA 2. As provas da 1ª etapa serão feitas pela manhã, enquanto as provas da 2ª etapa serão aplicadas durante a tarde.

Ao todo, a UPE está ofertando 1.740 vagas para os aprovados na 3ª etapa do SSA 2022. Do total das vagas, 30% estão reservadas para estudantes que cursado integral, exclusiva e regularmente os anos finais do Ensino Fundamental (6° ao 9° ano) e todos os anos do Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino.

Confira mais informações no site da UPE.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia UEM abre inscrição para vagas remanescentes via notas do Enem.