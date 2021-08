Startup Sanar abre programa de estágio com vagas home office; saiba como inscrever

A startup Sanar, medtech voltada para soluções nas jornadas dos médicos e médicas brasileiras, lançou o seu programa de Estágio 2021. Estão disponíveis 6 vagas nas áreas de marketing de performance, marketing de defensores, comunicação interna, processos editoriais e processos audiovisuais. O processo é válido para estudantes matriculados em universidades de todo o Brasil, desde que tenham disponibilidade para estagiar por 30 horas semanais, no modelo remoto.

Durante o processo seletivo, serão avaliadas a proximidade dos valores comportamentais dos candidatos e candidatas com os da startup, a capacidade de trabalho em equipe e de resolução de problemas, além da criatividade e capacidade de comunicação verbal e não verbal.

As inscrições estão abertas até a próxima quarta-feira (11) e as contratações devem ser feitas ainda no mês de agosto. Neste link é possível ter mais informações e se inscrever. Na Sanar, os estagiários e estagiárias têm bolsa de R$ 1.200,00 por mês, além de auxílio home office durante a pandemia, seguro de vida, plano odontológico, aulas de inglês e outros benefícios.