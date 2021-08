SUL-AMERICANA: Athletico-PR avança, Santos cai e semifinais são definidas

Campinas, SP, 20 (AFI) – Os confrontos das semifinais da Copa Sul-Americana foram conhecidos nesta quinta-feira após a realização de dois jogos válidos pelas quartas de final. Um brasileiro sorriu e o outro chorou!

Em uma atuação fraca, o Santos perdeu para o Libertad-PAR, por 1 a 0, no Defensores del Chaco, e se despediu da competição. O placar agregado ficou empatado em 2 a 2, mas o Peixe caiu por causa dos gols marcados fora de casa.

Nas semifinais, o Libertad-PAR vai ter pela frente outro brasileiro: o Red Bull Bragantino. O Toro Loko ficou com a vaga na última terça-feira ao eliminar o Rosario Central-ARG.

DEU FURACÃO

Na Arena da Baixada, Athletico-PR e LDU-EQU protagonizaram uma partida eletrizante e que terminou com a vitória do Furacão, por 4 a 2. No Equador, o time brasileiro havia perdido por 1 a 0.

Em busca do bicampeonato, o Athletico-PR vai enfrentar na semifinal o Peñarol-URU, que nas quartas de final passou com facilidade pelo Sporting Cristal-PER.