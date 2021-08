SUL-AMERICANA: Brasileiros encerram rodada das quartas de final

Campinas, SP, 11 (AFI) – Nesta quinta-feira, Athletico–PR e Santos voltarão a campo pela Copa Sul–Americana. Os clubes representam dois dos três brasileiros que disputam as quartas de final. Com confrontos complicados as equipes darão primeiro passo rumo ao sonho da “SULA”.

FURACÃO FAVORITO

O único brasileiro desta edição que contem título é o Athletico-PR, que conquistou seu título em 2018, o primeiro continental do clube. Para chegar até às quartas, o Furacão eliminou com certa tranquilidade o América de Cali, com o placar agregado de 5 a 1. Já o confronto da vez, será contra a tradicionalíssima equipe da LDU, que eliminou de forma fantástica o Grêmio. O primeiro jogo será nesta quinta-feira, às 19h15, no Equador.

QUER O TÍTULO INÉDITO

O último brasileiro que irá entrar em campo nesta semana será o Santos, que também vai em busca de um título inédito, o único que falta em sua galeria de troféus. Nas oitavas de final, o Peixe eliminou o Independiente-ARG, que vinha de um passado de polêmicas com o alvinegro. Agora o time irá enfrentar o Libertad, do Paraguai, que eliminou o Junior Barranquila-COL, no agregado em 4 a 4, onde o clube paraguaio passou no critério de gols fora de casa. O jogo de ida acontecerá nesta quinta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro.

Confira os jogos desta rodada:

TERÇA FEIRA:

Rosário Central 3 x 4 Red Bull Bragantino

QUARTA-FEIRA

19:15

Sporting Cristal x Peñarol

QUINTA-FEIRA

19:15

LDU x Athletico-PR

21:30

Santos x Libertad