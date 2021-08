SumUp abre matrículas para consultores de vendas

A SumUp, fintech focada em micro e pequenos negócios, abriu vagas para consultores de vendas. Não é necessário ter experiência prévia, basta gostar da área de vendas e participar do processo de certificação da empresa.

Para se tornar consultor, os candidatos precisam entrar no site da empresa e preencher um cadastro. A SumUp entrará em contato em até 24h com instruções adicionais. Os selecionados passaram por um treinamento e ao final já começam a fazer as primeiras vendas.