Super Connect inaugura em Piranhas mais uma nova unidade

A empresa está presente em mais de 30 cidades do nordeste

Os moradores de Piranhas, em Alagoas, vão ter o que comemorar nesta sexta-feira, 27 de agosto. Trata-se da nova unidade física da Super Connect, que com mais de 10 anos no mercado e presente em várias cidades de Alagoas, Sergipe e Pernambuco, inaugurará seu mais novo ponto, no Centro Comercial Grinauria Miranda, loja 47 em Piranhas.

O evento de inauguração está marcado para essa sexta-feira, 27 de agosto, a partir das 17h. As pessoas devem seguir todos os protocolos necessários contra a COVID-19, como: Uso de máscara, distanciamento social e higienização constante das mãos.

Sobre a empresa

Atuando desde 2008, a Super Connect vem prestando seus serviços para o mercado doméstico, empresarial e corporativo. Priorizando sempre a qualidade dos serviços, o cliente tem um diferencial que não se tem em outra empresa de Telecom.

Você pode acessar o site oficial e conferir os preços, planos e produtos da empresa. Entre em contato por telefone ou Whatsapp pelo 0800 710 0004.