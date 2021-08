Superintendência de Iluminação Pública realiza manutenções em Penedo

DECOM PMP

A Superintendência de Iluminação Pública (SIPE) da Prefeitura de Penedo, órgão responsável por realizar o planejamento e a execução das questões referentes a área, faz constantemente diversos serviços de manutenção da iluminação nas zonas urbana e rural.

De acordo com o setor, que tem a frente o Superintendente Ricardo Araújo, com a chegada do material elétrico durante este mês de agosto, foram realizadas 100% de manutenção nas seguintes localidades na zona urbana, Bairro Santa Izabel, Conjunto Vale do São Francisco, Loteamento Santo Expedito e Conjunto Ramiro Dias.

Também foram contemplados os povoados Campo Redondo, Imbira II e Marizeiro, localizados na zona rural de Penedo.

Foram substituídos nesses pontos de iluminação pública componentes como relês, bocais e reatores, dentre outros. Além disso, foram trocadas diversas lâmpadas defeituosas.

No total foram realizadas somente esse mês, a manutenção em 132 postes localizados nesses logradouros.

A SIPE informa também que as manutenções prosseguem conforme o cronograma da superintendência.

Por:Thiago Sobral- jornalista Decom PMP