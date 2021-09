Suplente de vereador declara apoio a João Lucas e Marx em Penedo

O jovem suplente de vereador Daniel Oliveira, suplente de vereador que somou 421 votos no último pleito eleitoral, declarou apoio nesta segunda-feira, 30, após reunião em Maceió, às candidaturas do vice-prefeito João Lucas a deputado estadual e também à reeleição do federal, Marx Beltrão.

Causou estranheza em alguns correligionários e amigos de Daniel, sua decisão em ir de encontro aos anseios políticos do grupo encabeçado pelo Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo e ex-prefeito de Penedo, Marcius Beltrão, que teve seu irmão, Marquinhos, como incentivador e padrinho político do jovem nas últimas eleições.

Daniel de acordo com pessoas mais próximas, foi pessoa de confiança dos dois irmãos, principalmente do gestor que sentou por oito anos consecutivos na cadeira de prefeito de Penedo e pensava em contar com o voto do suplente de vereador no próximo pleito eleitoral, quando disputará cadeira na Câmara Federal com o primo Marx.