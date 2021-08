Suspeita de resultado adverso de Tandara é sobre remédio para controle menstrual

Enquanto o Brasil estiver em quadra nesta madrugada de sexta-feira, em partida contra a Coreia do Sul, pela semifinal da Olimpíada de Tóquio, a oposta Tandara estará em voo de volta ao Brasil. A jogadora foi pega em exame antidoping em 7 de julho, ainda no Brasil, e foi desligada da seleção brasileira feminina de vôlei. A suspeita de resultado adverso é sobre remédio para controle menstrual.

A reportagem apurou que a atleta foi pega de surpresa com a notícia e ficou inconformada e triste. Ela acredita que a alteração possa ser resultado de um tratamento para controle menstrual. Trata-se de uma suspeita da jogadora que tentou regular o ciclo menstrual nos últimos tempos. A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) tinha ciência do remédio e autorizou seu uso.

Segundo apuração da reportagem, as jogadoras da seleção sentiram o episódio, às vésperas da semifinal. Mas, o treinador José Roberto Guimarães acredita que a equipe vai lidar bem com a situação. O Brasil treinou hoje pela manhã no Japão.

Assim que foi informado sobre o resultado adverso, o COB conversou com a atleta, que foi afastada da delegação. Teve dificuldade para comprar a passagem área de volta ao Brasil por causa da grande movimentação de saída do país.

“O Comitê Olímpico do Brasil recebeu nesta madrugada no Japão, através da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), a notificação quanto à suspensão provisória por potencial violação de regra antidopagem pela atleta Tandara Caixeta, da seleção feminina de voleibol. O teste foi realizado no período fora de competição no centro de treinamento da modalidade em Saquarema no dia 7 de julho. Tandara retornará ao Brasil.