Synapses Holding anuncia vagas em todo o país

A Synapses Holding acaba de anunciar novas vagas em todo o país para profissionais de diferentes áreas e especialidades. Formada atualmente por oito empresas e com mais de 200 colaboradores, a companhia atua com foco na criação de conexões inteligentes entre soluções tecnológicas e os mais diversos setores do varejo e da indústria nacional.

Dentre as vagas disponíveis atualmente, há chances para as funções de Key Account, Sucesso do Cliente, Analista de Inteligência de Mercado, Executivo de Contas de Canais e Parcerias, Analista de Pré Vendas – SDR, Auxiliar de Pesquisas, Designer UI, Analista de teste/QA – SQUDS, IT Developer, Analista de Marketing de Produtos, Desenvolvedor PHP, Python Full Stack Developer, Data Engineer, DotNet C# Full Stack Developer, Java Full Stack Developer, React.js Front-End ?Developer, Java Developer – Squads, Back-End ?Developer Node.js – Squads e muito mais.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, assim como o salário. Os contratados, por sua vez, receberão benefícios exclusivos, como vale alimentação e plano de saúde. Ainda, algumas das vagas são para atuação híbrida e outras 100% remotas.

Como se candidatar às vagas da Synapses Holding

Você Pode Gostar Também:

Os interessados deverão acessar o site https://vagas.taqe.com.br/exclusivos/synapses-holding-sa para cadastrar seu currículo e participar do processo seletivo da empresa.

Devido à pandemia de Covid-19, a seleção será realizada online, em todas as etapas. Na plataforma, os interessados poderão, ainda, conferir a lista completa de vagas disponíveis, assim como obter mais informações sobre os requisitos e escopo de atuação.

O que achou deste conteúdo? Compartilhe com sua rede e aproveite para acompanhar o que acontece no mercado de trabalho aqui no Notícias Concursos. Diariamente selecionamos as melhores vagas de emprego, estágio e trainees para você, além de detalhar os principais certames e concursos do Brasil.