Tabelas do eSocial: saiba quais são e para que servem

O que é o eSocial?

O eSocial é o Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas. Sendo assim, é um projeto do governo federal criado por meio do decreto 8.373 de 11 de dezembro de 2014. Trata-se de um sistema do governo que unifica o envio das informações de seus empregados e estagiários. É uma ferramenta de uso obrigatório para todas as empresas do país.

Tabelas do sistema – entenda melhor quais são e para que servem

O eSocial trabalha com dois grupos de tabelas: eventos de tabelas ou tabelas do empregador e as tabelas do eSocial, conforme define o MOS.

Sendo assim, as tabelas do eSocial são um grupo de tabelas padronizadas, constantes no Leiaute do eSocial. Seu conteúdo não sofre alteração pelo declarante e sim apenas mediante publicação de nova versão.

As tabelas do eSocial

Veja abaixo o número da tabela e a sua descrição:

Tabela 1 Categorias de Trabalhadores

Tabela 2 Financiamento da Aposentadoria Especial e Redução do Tempo de Contribuição

Tabela 3 Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento

Tabela 4 Códigos e Alíquotas de FPAS/Terceiros

Tabela 5 Tipos de Inscrição

Tabela 6 Países

Tabela 7 Tipos de Dependente

Tabela 8 Classificação Tributária

Tabela 9 Tipos de Arquivo do eSocial

Tabela 10 Tipos de Lotação Tributária

Tabela 11 Compatibilidade entre Categoria de Trabalhadores, Classif. Tributária e Tipos de Lotação

Tabela 12 Compatibilidade entre Tipos de Lotação e Classificação Tributária

Tabela 13 Parte do corpo atingida

Tabela 14 Agente causador do Acidente de Trabalho

Tabela 15 Agente Causador/Situação Geradora de Doença Profissional

Tabela 16 Situação Geradora do Acidente de Trabalho

Tabela 17 Descrição da Natureza da Lesão

Tabela 18 Motivos de Afastamento

Tabela 19 Motivos de Desligamento

Tabela 20 Tipos de Logradouros

Tabela 21 Códigos de incidência tributária da rubrica para IRRF

Tabela 22 Compatibilidade entre FPAS e Classificação Tributária

Tabela 23 Relacionamento entre tipo de valor do FGTS, Categoria, Origem, Código de incidência do FGTS e condição

Tabela 24 Agentes Nocivos e Atividades – Aposentadoria Especial

Tabela 25 Tipos de Benefícios

Tabela 26 Motivos de Cessação de Benefícios

Tabela 27 Procedimentos Diagnósticos

Tabela 28 Treinamentos, Capacitações, Exercícios simulados e outras anotações

A Versão utilizada pela empresa deve estar atualizada

As tabelas do eSocial são utilizadas para que sejam enviados os eventos periódicos e não periódicos. Por isso, precisam sempre estar atualizadas, bem como, a versão do sistema utilizada pela empresa.

A maioria dos sistemas de folha de pagamento atualiza o eSocial automaticamente, porém, há outros que precisam de intervenção humana, ou ainda, um simples agendamento. Porém, é necessário que as empresas se atentem às atualizações feitas no sistema.