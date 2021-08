Taís Araújo comete gafe, diz que Fernanda Souza é apaixonada por Thiaguinho e web reage

A atriz Taís Araújo se tornou um dos assuntos mais comentados na internet nesta terça-feira (10), após cometer uma gafe durante a estreia do The Masked Singer Brasil. A atriz, que faz parte do corpo de jurados do reality, afirmou que Fernanda Souza era loucamente apaixonada por Thiaguinho – só que os dois se separaram em 2019.

Durante o momento de adivinhar quem estaria por trás da fantasia de girassol, os jurados receberam a dica de que a participante era “loucamente apaixonada” por Thiaguinho.

[saiba_mais]]

A esposa de Lázaro Ramos, imediatamente, começou a dizer o nome de Fernanda Souza, até se dar conta do mico no meio do caminho e se desculpar. “Fernanda Sou… Ah não, Fernanda é ex-mulher do Thiaguinho, meu Deus”, disse, bastante constrangida. “Ai que vergonha, gente, que vergonha”, complementou.

Nas redes sociais, os internautas riram da situação. “A Taís Araújo proporcionou o melhor momento do programa”, afirmou um telespectador. “Taís Araújo é gente como a gente que não superou o término de Thiaguinho e Fernanda Souza”, complementou outro.

Veja: