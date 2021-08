Tais Araújo recebe segunda dose da vacina contra a Covid-19: ‘grande dia’

Tais Araújo utilizou o instagram nesta quarta-feira (11) para anunciar que recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19. A artista publicou na rede social após ter ouvido uma história na filha do imunizante.

“GRANDE DIA! Enquanto eu esperava na fila pela minha segunda dose da vacina, uma moça que estava atrás de mim começou a conversar comigo, e me falou sobre ter perdido seu marido para essa doença há 4 meses atrás. Aquilo me abalou e ao mesmo tempo me confirmou que: Saúde é um direito inegociável e a vacinação não é sobre opinião individual e sim sobre o bem coletivo. E vamos vacinar galera!”, concluiu.