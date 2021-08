Tandara foi flagrada no antidoping por substância presente em anabolizantes

O exame antidoping de Tandara, jogadora de vôlei, realizadou no dia 7 de julho, em Saquarema, no Rio de Janeiro, testou positivo para ostarina, uma substâcia proibida, de acordo com a Associação Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). A jogadora foi suspensa provisoriamente e deixou ao Japão para retornar ao Brasil antes da semifinal contra Coreia – vencida por 3 sets a 0.