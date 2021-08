Tarcísio Filho revela que pai sofria com comorbidades e defende vacina contra Covid-19

Tarcísio Filho não segurou a emoção ao falar sobre a morte do pai, o galã Tarcísio Meira, que faleceu na última quinta-feira (12), após complicações da Covid-19. Em entrevista ao Fantástico, o ator revelou que o pai sofria de “comorbidades sérias”, que contribuiu para o agravamento da doença.

“Ele tinha problemas renais, tinha problemas pulmonares. Eu sempre estava chamando a atenção dele para isso porque, mesmo com a vacina, ele tinha que teria que ter extremo cuidado. Ele sabia”, relembrou.

Ao falar da mãe, a veterana Gloria Menezes, o artista destacou que ela está bem e defendeu a vacina. “Minha mãe está bem, graças a Deus, por causa da vacina”, destacou.

Desde o início da pandemia, eles estavam isolados na fazenda da família, localizada em Porto Feliz, interior de São Paulo. “Saíam para coisas muitíssimo eventuais. Como um dentista, um médico, que é necessário, são pessoas de idade. Foi uma surpresa. Porque, assim, uma guarda baixa aonde? A gente não sabe. Jamais saberemos”, questionou o filho dos atores.

O global ainda deu detalhes sobre o processo de luto enfrentado por Glória Menezes, com quem Tarcísio Meira estava casado desde 1962. Foi o filho quem contou à mãe sobre a morte do veterano. “Eu sabia que seria uma das missões mais dolorosas da minha vida. Me preocupava como ela iria reagir nesse sentido. Ela tá frágil, ela está passando pelo pior momento da vida dela, mas ela está vivendo a intensidade do momento”, disse Tarcísio.