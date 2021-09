Tatá lamenta após produtora do ‘Lady Night’ apagar material: ‘Bem chateada’

Tatá Werneck desabafou no Twitter sobre o fato de a produtora do ‘Lady Night’, programa que ela apresenta no Multishow, ter apagado o material bruto talk show. Segundo a humorista, ela sempre avisou que gostaria de usar as gravações.

“Sempre quis colocar no ar o material bruto dos especialistas porque a gente edita com muito apego. O bruto é bem melhor que o editado inclusive, mas temos pouco tempo no ar. Fui pedir pra produtora esse material porque sempre avisei que queria usar um dia. E a produtora apagou tudo”, escreveu Tatá.

“Tô bem chateada. Anos e anos de um material que eu sempre avisei que queria usar. Horas de improviso… Tudo jogado fora”, lamentou a atriz.

A humorista, no entanto, fez questão de deixar claro que a situação não foi provocada pela Rede Globo. “O Lady Night é feito por uma produtora. Não foi a Globo quem apagou, tá?”.