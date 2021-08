Tatá Werneck aparece com três máscaras de proteção e afirma: ‘Uso com orgulho’

Tatá Werneck usou os Stories do Instagram para contar que foi abordada por uma fã na rua, que a reconheceu por ela usar três máscaras de proteção facial. Devido a pandemia da Covid-19, a apresentadora tem intensificado as medidas de proteção para evitar o contágio da doença.

“Acabei de sair da minha médica, fui fazer o meu preventivo. Uma moça me parou na rua e falou: ‘Tatá, tira uma foto comigo?’. Eu falei: ‘Caraca, como você me reconheceu? Porque estou com duas máscaras e estava com face shield’. E ela me falou: ‘Então, justamente. Só você que usa hoje em dua duas máscaras e face shield’. Eu uso com muito orgulho e vou continuar usando até que tudo esteja seguro para todo mundo”, contou ela.

No velório Paulo Gustavo, que morreu por complicações do novo coronavírus, Tatá foi chamada de exagerada por alguns internautas por usar tantas máscaras. Na ocasião, a humorista respondeu em seu Twitter: “As pessoas são bobas demais. Criticam quem não se protege. E na mesma medida quem se protege demais. Prefiro ser chamada de exagerada do que de irresponsável”.

