Tatá Werneck desconvida Andressa Urach para o Lady Night após apoio a Bolsonaro

Andressa Urach seria uma das participantes da nova temporada do Lady Night, no Multishow, comandado por Tatá Werneck. Porém, após suas consecutivas declarações a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a apresentadora desconvidou a modelo.

Segundo o ., a decisão foi um consenso entre a produção e Tatá apoio inteiramente a decisão. O receio foi que Urach usasse o espaço para abordar questões políticas ou até mesmo propagar fake news bolsonarista, como tem feito em alguns dos seus posts nas redes sociais.

Para evitar qualquer atrito com a loira, ela foi informada apenas que a gravação havia sido suspensa e que assim que houvesse uma nova data entrariam em contato. Mas a orientação é que ela não faça parte dessa temporada.

Cabe lembrar que recentemente Andressa criticou Anitta por causa do posicionamento da cantora contra a PEC do voto impresso. Na ocasião, a ex-integrante da Igreja Universal disse que a funkeira não entendia do assunto e que só queria “se aparecer”.